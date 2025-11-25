Любовные треугольники на экране: 3 фильма, которые увлекут вас своим сюжетом
- Фильм "Сирано" (2021) рассказывает о поэте, который не решается признаться в своих чувствах к девушке, влюбившейся в другого.
- В фильме "Соперники" (2024) теннисистка Таши Дункан оказывается в сложной ситуации, когда ее муж должен соревноваться с ее бывшим возлюбленным.
Фильмы про любовные треугольники – очень увлекательны. Сюжет бывает настолько закрученным, что иногда сложно оторваться от экрана, ведь хочется поскорее узнать, чем закончится история.
24 Канал подготовил подборку фильмов о любовных треугольниках. Ищите, что посмотреть после рабочего дня.
Фильмы про любовные треугольники
"Сирано" (2021)
- Рейтинг IMDb: 6.4/10
Это экранизации драмы "Сирано де Бержерак" французского поэта Эдмона Ростана. В главных ролях: Питер Динклэйдж и Хейли Беннетт.
Поэт и фехтовальщик Сирано де Бержерак не решается признаться в своих чувствах к Роксане. Когда женщина влюбляется в новобранца Кристиана де Невильетта, он вынужден смириться с этим. Однако Сирано все равно беспокоит его невысказанная любовь к Роксане. Наберется ли главный герой смелости?
"Сирано": смотрите онлайн трейлер фильма
"Вики Кристина Барселона" (2008)
- Рейтинг IMDb: 7.1/10
После просмотра фильма Вуди Аллена вы задумаетесь, что такое настоящая любовь. Главные роли в нем сыграли Хавьер Бардем, Пенелопа Крус, Скарлетт Йоханссон и Ребекка Холл.
Хуан Антонио – страстный и романтичный художник, который развелся со своей женой Марией Еленой. Во время художественной вечеринки мужчина встречает двух американок – Вики и Кристину. Это знакомство меняет жизнь всех.
"Вики Кристина Барселона": смотрите онлайн трейлер фильма
"Соперники" (2024)
- Рейтинг IMDb: 7.0/10
Это популярная спортивная трагикомедия итальянского режиссера Луки Гваданьино, которая вышла в прошлом году. В фильме снялись Зендея, Джош О'Коннор и Майк Фейст.
В центре сюжета – талантливая теннисистка Таши Дункан, которая стала тренером. Ее муж Арт Дональдсон – тоже теннисист. Он терпит поражения, однако жена придумывает, как найти выход из затруднительного положения.
Вдруг происходят неожиданные обстоятельства. Дело в том, что следующим соперником Арта становится его бывший лучший друг и экс-возлюбленный Таши Патрик Цвейг. Ситуация становится более напряженной.
"Соперники": смотрите онлайн трейлер фильма