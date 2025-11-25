Любовні трикутники на екрані: 3 фільми, які захоплять вас своїм сюжетом

Фільми про любовні трикутники – дуже захопливі. Сюжет буває настільки закрученим, що іноді складно відірватися від екрана, адже хочеться чимшвидше дізнатися, чим закінчиться історія.

24 Канал підготував добірку фільмів про любовні трикутники. Шукайте, що подивитися після робочого дня.

Фільми про любовні трикутники

"Сірано" (2021)

Рейтинг IMDb: 6.4/10

Це екранізації драми "Сірано де Бержерак" французького поета Едмона Ростана. У головних ролях: Пітер Дінклейдж і Хейлі Беннетт.

Поет та фехтувальник Сірано де Бержерак не наважується зізнатися у своїх почуттях до Роксани. Коли жінка закохується у новобранця Крістіана де Невільєтта, він змушений змиритися із цим. Однак Сірано все одно турбує його невисловлене кохання до Роксани. Чи набереться головний герой сміливості?

"Сірано": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вікі Крістіна Барселона" (2008)

Рейтинг IMDb: 7.1/10

Після перегляду фільму Вуді Аллена ви задумаєтесь, що таке справжнє кохання. Головні ролі у ньому зіграли Хав'єр Бардем, Пенелопа Крус, Скарлетт Йоханссон і Ребекка Голл.

Хуан Антоніо – пристрасний і романтичний художник, який розлучився зі своєю дружиною Марією Еленою. Під час мистецької вечірки чоловік зустрічає двох американок – Вікі та Крістіну. Це знайомство змінює життя всіх.

"Вікі Крістіна Барселона": дивіться онлайн трейлер фільму

"Суперники" (2024)

Рейтинг IMDb: 7.0/10

Це популярна спортивна трагікомедія італійського режисера Луки Гваданьїно, яка вийшла торік. У фільмі знялися Зендея, Джош О'Коннор і Майк Фейст.

У центрі сюжету – талановита тенісистка Таші Дункан, яка стала тренеркою. Її чоловік Арт Дональдсон – теж тенісист. Він зазнає поразок, однак дружина придумує, як знайти вихід зі скрутного становища.

Раптом стаються неочікувані обставини. Річ у тім, що наступним суперником Арта стає його колишній найкращий друг та екскоханий Таші Патрік Цвейг. Ситуація стає напруженішою.

"Суперники": дивіться онлайн трейлер фільму