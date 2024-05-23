3 интересных фильма об обмене телами, которые точно вам понравятся

Что может быть, если однажды ты проснешься в чужом теле? Ответ на этот вопрос не первый год в своих комедиях и ромкомах ярко отражают кинотворцы.

Именно этот сюжет чрезвычайно популярен и уже давно занимает отдельное место в сердцах зрителей. Кино 24 расскажет о 3 фильмах, где главные герои попали в ситуацию, где они обменялись телами.

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"Чумовая пятница"

Психотерапевт Тесс Колман не может найти общего языка со своей 15-летней дочерью Энн. Мама с дочерью совершенно не могут понять друг друга, не желая искать компромиссов.

Можно было бы подумать, что они не могут объясниться насчет чего-то конкретного, однако это касается очень многих вещей. Без ссор в этом доме не проходит и дня. Тесс не одобряет музыкальных предпочтений дочери, а Энн не воспринимает жениха своей матери, хотя свадьба должна уже вот-вот состояться.

Однажды в четверг, пик их разногласий достигает предела. Но судьба та еще шутница и решает подбросить им испытания, ведь уже на следующее утро в пятницу мама и дочь обнаруживают, что они поменялись телами..

"Чумовая пятница": смотрите онлайн трейлер фильма

"Хочу, как ты"

Эта история расскажет о двух давних друзьях Дэйве и Митче. С течением времени суровые и серьезные будни взрослых людей немного разделили их. Основной причиной стало то, что у каждого из них разные приоритеты и видение жизни.

Так, Дэйв всегда был более серьезным и преуспел как в карьере, так и в личной жизни. Мужчина всегда был очень ответственным и старательно выполнял все поставленные перед ним задачи, однако местами даже завидовал своему другу.

Митч – это совершенно другая история. Он легкомысленный и намного проще относится к жизни. Его успехи на личном фронте также кардинально отличаются, ведь у него постоянно новая подружка. Вечные вечеринки, никаких правил и ограничений – это то, какого стиля жизни придерживается Митч. Несмотря на это, он все же всегда мечтал о жизни, похожу на ту, которая есть у его друга, а также о стабильности.

А как мы знаем, желания имеют способность сбываться. Это произошло и с главными героями фильма. Так, однажды мужчины обменялись телами. Однако реальность отличается от того, какая жизнь представлялась в мечтах. Поэтому ситуацию немедленно следует исправлять.

"Хочу, как ты": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мальчик в девочке"

Этот фильм является романтической комедией, рассказывающей о двух соседях, девушке и парне, которые являются абсолютными противоположностями по жизни. На самом деле более непохожих людей невозможно представить. Кроме того, назвать их приятелями фактически невозможно, ведь они скорее являются заклятыми врагами.

Однако однажды все меняется, когда утром они обмениваются телами. Предсказать такое никто не мог, поэтому их реакция – это абсолютный шок от того, что произошло. Однако они решили действовать довольно неординарно. Так, они пытаются нанести максимальный вред репутации своему новому образу. И все же наступает тот момент, когда им это надоедает и они решают заключить между собой сделку. Но будет ли она успешной?

"Мальчик в девочке": смотрите онлайн трейлер фильма

Каждая из этих лент однозначно поднимет вам настроение. Предлагаем Вам отвлечься от будничных дел и от души посмеяться!