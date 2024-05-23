Саме цей сюжет надзвичайно популярний і вже давно займає окреме місце в серцях глядачів. Кіно 24 розповість про 3 фільми, де головні герої потрапили в ситуацію, де вони обмінялися тілами.

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"Чумова п'ятниця"

Психотерапевт Тесс Колман не може знайти спільної мови зі своєю 15-річною дочкою Енн. Мама з дочкою абсолютно не можуть зрозуміти один одного, не бажаючи шукати компромісів.

Можна було б подумати, що вони не можуть порозумітися щодо чогось конкретного, однак це стосується дуже багатьох речей. Без сварок в цьому домі не минає і дня. Тесс не схвалює музичних уподобань дочки, а Енн не сприймає нареченого своєї матері, хоча весілля має вже от-от відбутися.

Одного разу в четвер, пік їхніх розбіжностей досягає межі. Та доля та ще жартівниця і вирішує підкинути їм випробування, адже вже наступного ранку у п'ятницю мама і донька виявляють, що вони помінялися тілами…

"Чумова п'ятниця": дивіться онлайн трейлер фільму

"Хочу, як ти"

Ця історія розповість про двох давніх друзів Дейва та Мітча. З плином часу суворі і серйозні будні дорослих людей трохи розділили їх. Основною причиною стало те, що у кожного з них різні пріоритети і бачення життя.

Так, Дейв завжди був серйознішим і досягнув успіху як в кар'єрі, так і в особистому житті. Чоловік завжди був дуже відповідальним і старанно виконував всі поставлені перед ним завдання, проте місцями навіть заздрив своєму другові.

Мітч – це абсолютно інша історія. Він легковажний і набагато простіше ставиться до життя. Його успіхи на особистому фронті також кардинально відрізняються, адже в нього постійно нова подружка. Вічні вечірки, ніяких правил і обмежень – це те, якого стилю життя дотримується Мітч. Попри це, він все ж завжди мріяв про життя, схоже на те, яке є у його друга, а також про стабільність.

А як ми знаємо, бажання мають здатність збуватися. Це сталося і з головними героями фільму. Так, одного разу чоловіки обмінялися тілами. Проте реальність відрізняється від того, яке життя уявлялося у мріях. Тож ситуацію негайно слід виправляти.

"Хочу, як ти": дивіться онлайн трейлер фільму

"Хлопчик у дівчинці"

Цей фільм є романтичною комедією, що розповідає про двох сусідів, дівчину та хлопця, які є абсолютними протилежностями по життю. Насправді більш несхожих людей годі й уявити. Крім того, назвати їх приятелями фактично неможливо, адже вони радше є заклятими ворогами.

Однак одного разу все змінюється, коли зранку вони обмінюються тілами. Передбачити таке ніхто не міг, тож їхня реакція – це абсолютний шок від того, що сталося. Проте вони вирішили діяти досить неординарно. Так, вони намагаються завдати максимальної шкоди репутації своєму новому образу. Та все ж настає той момент, коли їм це набридає і вони вирішують укласти між собою угоду. Та чи буде вона успішною?

"Хлопчик в дівчинці": дивіться онлайн трейлер фільму

Кожна з цих стрічок однозначно піднесе вам настрій. Пропонуємо Вам відволіктися від буденних справ та від душі посміятися!