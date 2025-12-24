4 украинских фильма о Рождестве и Новом годе, которые должен увидеть каждый

Если вы до сих пор не выбрали ленту, которая украсит ваш праздничный период, у нас для вас отличные новости. Украинская актриса Таисия Хвостова, которую вы точно видели в сериале "Женский доктор. Новая жизнь", поделилась своими рекомендациями.

Это блестящие украинские ленты. В основном это новые киноистории, однако есть и старые фильмы. В материале 24 Канала вы можете выбрать своего фаворита.

Смотрите также Остросюжетный мини-сериал о криминале, который смотрят украинцы на Netflix

Какие украинские фильмы о Рождестве и Новом годе должен увидеть каждый?

"Поезд в 31 декабря"

Премьера этого фильма состоялась 1 января 2025 года. Он полюбился огромному количеству украинцев. Это история о том, как 31 декабря легендарный поезд "Укрзализныци" должен был прибыть на Киевский вокзал, совершив свой последний рейс перед списанием.

"Поезд в 31 декабря": смотрите онлайн трейлер фильма

Однако эта поездка оказывается особенной. На этот раз поезд наполнен большим количеством совершенно разных пассажиров. Все они по разным причинам направляются в Киев, и в результате неожиданных обстоятельств поезд останавливается на полпути. Видно, всем этим людям придется стать настоящей семьей и праздновать Новый год прямо посреди поля.

Смотрите также Чтобы посмеяться и поплакать: украинские фильмы о Рождестве, которые надо посмотреть на праздники

"Стражи Рождества"

Еще один украинский фильм, который рекомендует Таисия Хвостова, – это "Стражи Рождества". Премьера состоялась 13 ноября 2025 года.

Это комедия, которая рассказывает о том, как трое легендарных волшебников – Святой Николай, Санта Клаус и Древний Дух Зимы – соревнуются, чтобы выяснить, кто из них занимается зимними праздниками в Украине. Они хотят осуществить желание маленькой девочки Веры, чтобы доказать свою правоту.

"Стражи Рождества": смотрите онлайн трейлер фильма

Но, кажется, она мечтает о том, чтобы Рождества вообще не существовало. Поэтому праздник исчезает, а город поглощает настоящая печаль. Волшебники превращаются в обычных людей и решают объединиться, чтобы мир не накрыла тьма. Это история о вере в чудеса, ведь каждая мечта должна осуществиться.

"Поезд к Рождеству"

Это семейная комедия, которая вышла в свет 1 декабря 2025 года и рассказывает о случайности, что перевернула все с ног на голову. Совершенно незнакомые люди вынуждены объединиться в настоящую украинскую семью и отпраздновать Святой ужин прямо в вагоне поезда. Впоследствии напряжение спадает, и начинают случаться настоящие чудеса.

"Поезд к Рождеству": смотрите онлайн трейлер фильма

"Щедрик"

"Щедрик" – это один из самых популярных праздничных украинских фильмов, который рассказывает о важном. Действие происходит во времена Второй мировой войны, когда вокруг царило немало жестокости. Перед зрителями предстает девочка Ярослава, которая готова примирить весь мир мелодией "Щедрика".

"Щедрик": смотрите онлайн трейлер фильма

И даже когда ей приходится пережить детский дом, заключения и немало других притеснений, она сквозь годы проносит слова и мелодию "Щедрика", доказывая, что украинская музыка будет звучать даже в самые темные времена.