Це блискучі українські стрічки. Здебільшого це нові кіноісторії, однак є й старіші фільми. У матеріалі 24 Каналу ви можете обрати свого фаворита.

Дивіться також Гостросюжетний мінісеріал про кримінал, який дивляться українці на Netflix

Які українські фільми про Різдво та Новий рік має побачити кожен?

"Потяг у 31 грудня"

Прем'єра цього фільму відбулася 1 січня 2025 року. Він полюбився величезній кількості українців. Це історія про те, як 31 грудня легендарний потяг "Укрзалізниці" мав прибути на Київський вокзал, здійснивши свій останній рейс перед списанням.

"Потяг у 31 грудня": дивіться онлайн трейлер фільму

Однак ця поїздка виявляється особливою. Цього разу потяг наповнений великою кількістю абсолютно різних пасажирів. Усі вони з різних причин прямують до Києва, та внаслідок несподіваних обставин потяг зупиняється на півдорозі. Видно, усім цим людям доведеться стати справжньою сім'єю та святкувати Новий рік просто посеред поля.

Дивіться також Щоб посміятись і поплакати: українські фільми про Різдво, які треба подивитись на свята

"Вартові Різдва"

Ще один український фільм, який рекомендує Таїсія Хвостова, – це "Вартові Різдва". Прем'єра відбулася 13 листопада 2025 року.

Це комедія, яка розповідає про те, як троє легендарних чарівників – Святий Миколай, Санта Клаус і Прадавній Дух Зими – змагаються, аби з'ясувати, хто з них опікується зимовими святами в Україні. Вони хочуть здійснити бажання маленької дівчинки Віри, щоб довести свою правоту.

"Вартові Різдва": дивіться онлайн трейлер фільму

Але, видається, вона мріє про те, аби Різдва взагалі не існувало. Тож свято зникає, а місто поглинає справжній сум. Чарівники перетворюються на звичайних людей й вирішують об'єднатися, аби світ не накрила темрява. Це історія про віру в дива, адже кожна мрія має здійснитися.

"Потяг до Різдва"

Це сімейна комедія, яка вийшла у світ 1 грудня 2025 року та розповідає про випадковість, що перевернула все з ніг на голову. Абсолютно незнайомі люди змушені об'єднатися в справжню українську родину та відсвяткувати Святу вечерю просто у вагоні потяга. Згодом напруга спадає, і починають траплятися справжні дива.

"Потяг до Різдва": дивіться онлайн трейлер фільму

"Щедрик"

"Щедрик" – це один із найпопулярніших святкових українських фільмів, який розповідає про важливе. Дія відбувається в часи Другої світової війни, коли навколо панувало чимало жорстокості. Перед глядачами постає дівчинка Ярослава, яка готова примирити увесь світ мелодією "Щедрика".

"Щедрик": дивіться онлайн трейлер фільму

І навіть коли їй доводиться пережити дитячий будинок, ув'язнення та чимало інших утисків, вона крізь роки проносить слова й мелодію "Щедрика", доводячи, що українська музика лунатиме навіть у найтемніші часи.