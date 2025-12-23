Наразі він увійшов до топ-10 на стримінговій платформі Netflix. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет та акторський склад.

Що відомо про іспанський мінісеріал "Місто тіней"?

Що відомо про іспанський мінісеріал "Місто тіней"?

Один із найпопулярніших кримінально-детективних мінісеріалів на стримінговій платформі Netflix – це "Місто тіней" режисера Хорхе Торрегросса. Стрічка налічує всього шість епізодів, тож її легко можна переглянути у святковий період, особливо якщо ви не є прихильником романтичних комедій та різдвяно-новорічних фільмів.

Головні ролі у серіалі виконали Вероніка Ечегі, Маноло Соло, Ана Вахенер, Ісак Ферріс, Хорді Ріко, Давид Бажес, Агата Рока, Давид Клімент, Хорді Реверте, Оскар Дорта та Серхіо Сала.

Сюжет розповідає про сержанта Мілу Маларта, який багато років пропрацював у поліції та здобув чимало ефективних навичок для розслідувань. Утім, його методи були прийнятними не для всіх. Через систематичну непокору та протистояння з керівництвом його відсторонили від виконання службових обов'язків.

"Місто тіней": дивіться онлайн трейлер серіалу

Так тривало б і надалі, однак усе змінив один день, коли в місті знайшли тіло невідомої людини, вбитої з особливою жорстокістю. Стає очевидно, що ніхто не зможе впоратися з цим розслідуванням так ефективно, як сержант Міла Маларт. Тож його повертають на службу, і він об'єднується в одну команду з інспекторкою Ребекою Гаррідо. Разом вони мають розплутати складний клубок загадок і з'ясувати, хто стоїть за цим жорстоким убивством.

Які ще серіали дивляться українці на Netflix?

Серіал "Місто тіней" посів восьме місце серед найпопулярніших проєктів на стримінговій платформі Netflix. Це свідчить про те, що його досить часто переглядають українські глядачі. Водночас у цьому рейтингу представлені й інші стрічки, серед яких кожен може знайти свого фаворита. До топ-10 найпопулярніших серіалів на Netflix також увійшли:

"Людина проти немовляти",

усі сезони серіалу "Дивні дива",

"Покинуті",

мінісеріал "Звір у мені",

"Щури. Історія зі світу відьмака".

Це абсолютно різножанрові кінопроєкти, тож напередодні свят ви можете обрати для себе найкращий варіант, дозволити собі розслабитися та знайти внутрішню опору.