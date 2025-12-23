Однак чимало глядачів розчаровані найновішими епізодами. Тому у матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку стрічок про моду, стиль та естетику, які зможуть виправити ваше враження від перегляду "Емілі в Парижі" та подарувати найприємніші емоції.

Дивіться також Старий фільм з легендарною Джулією Робертс, який має подивитися кожна дівчина

Які фільми та серіали про моду, стиль та естетику варто подивитись?

"Жирний шрифт"

Серіал, який може стати чудовою альтернативою стрічці "Емілі в Парижі", – це кінопроєкт під назвою "Жирний шрифт". Прем'єра першого сезону відбулася у 2017 році, а серіал виходив до 2021-го. Наразі він налічує п'ять сезонів, які легко занурюють глядача в історію про моду, стиль та естетику.

"Жирний шрифт": дивіться онлайн трейлер фільму

Сюжет зосереджений на трьох подругах – Джейн, Кет і Саттон. Усі вони працюють у редакції жіночого журналу Scarlett. Дівчата живуть у Нью-Йорку, шукають себе, намагаються зрозуміти власну сексуальність і зануритися у свою ідентичність. Усі вони обожнюють моду та стиль, однак у кожної – свої смаки. І лише фінал цієї історії покаже, до чого це може призвести.

Герої улюблених фільмів вчать не здаватись та йти до своєї мети, попри все. Вони мотивують випробувати свої сили та досягати бажаного. Відчути перемогу на смак можна також завдяки ліцензійному онлайн-казино Slots City. Тут зручний функціонал, широкий вибір ігор та лояльна система бонусів.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри Ліцензія на продовження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 16 лютого 2021 року, видана ТОВ "ГЕЙМДЕВ" на підставі Рішення КРАІЛ від 10 лютого 2021 року №47. Акція "Новорічний батл" діє з 1 грудня 2025 по 25 січня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті slotscity․ua

Якщо ви колись були справжнім прихильником серіалу "Емілі в Парижі", однак п'ятий сезон вас розчарував, ідеальною альтернативою для перегляду можуть стати інші фільми та серіали, що розповідають про моду, стиль і кохання. Серед них варто відзначити такі стрічки:

"Гламур"

"Голстон"

"Диявол носить Prada"

"Помста від кутюр"

У цих проєктах ви побачите справжні життєві драми, переплетені з високою модою. Кохання, перипетії та випробування тут поєднуються зі стильними образами, красою та вишуканістю. Та найголовніше – у цьому вирі моди й естетики не загубити своє справжнє "я".