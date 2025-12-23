Ця кіноісторія особливо підійде для перегляду в турбулентний період життя. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет, ролі та про те, кому точно сподобається ця стрічка.

Що відомо про фільм "Сталеві магнолії"?

Якщо зараз у вас не найлегший період у житті, зверніть увагу на фільм "Сталеві магнолії". Це суміш комедії, драми та мелодрами в одній стрічці, яка зібрала високі глядацькі рейтинги. Фільм розповідає про життя й змушує і плакати, і сміятися – усе як у реальності.

Це історія про шістьох жінок із невеличкого містечка, які з року в рік переживають абсолютно різні події у своєму житті: і радість, і труднощі, і хвилювання, і сподівання. Водночас крізь усе це вони проносять свою дружбу.

У центрі сюжету – сильна дівчина, на ім'я Шелбі, яка переконана, що будь-які життєві ситуації можна подолати. Вона вирішує вирватися з буденної метушні та вирушити назустріч пригодам. Разом вони їдуть у місце, де цвітуть сталеві магнолії, і, можливо, саме ця подорож назавжди змінить їхню свідомість і життя.

"Сталеві магнолії": дивіться онлайн трейлер фільму

Стрічка вже досить стара – її прем'єра відбулася у 1989 році. Однак і сьогодні глядачі із задоволенням переглядають цей фільм і черпають з нього натхнення для життя.

Хто зіграє ролі у фільмі "Сталеві магнолії"?

Саллі Філд – Малінн Ітентон

Доллі Партон – Труві Джонс

Ширлі Маклейн – Уізер Будро

Деріл Ганна – Аннель Дюпюі Десото

Олімпія Дукакіс – Клері Белчер

Джулія Робертс – Шелбі Ітентон Латчері

Том Скеррітт – Драм Ітентон

Сем Шепард – Спад Джонс

Ділан Макдермотт – Джексон Латчер

Кевін О'Коннор – Семмі Десото

Енн Веджуорт – тітка Ферн

Джанін Тернер – Ненсі Бет Мармілліон

Стрічка вже отримала величезну кількість схвальних відгуків, а також численні нагороди й номінації на престижних кінопреміях. У 1990 році фільм номінували на премію Оскар за найкращу жіночу роль другого плану, яку втілила легендарна акторка Джулія Робертс.

У цій самій номінації стрічка отримала премію "Золотий глобус", а також чимало інших відзнак в інших кінопреміях – за найкращу жіночу роль, найкращий драматичний фільм та в інших категоріях.

Який український серіал схожий на "Сталеві магнолії"?

Якщо ж ви шукаєте український серіал, який може стати гідною альтернативою цьому фільму, варто звернути увагу на легкий український кінопроєкт під назвою "Дівчата".

"Дівчата": дивіться онлайн трейлер серіалу

Серіал розповідає про подруг, які разом проживають труднощі, випробування й радості, злети та падіння, але водночас проносять крізь кожен день свою дружбу, що рятує їх у будь-якій ситуації.