Ця кіноісторія особливо підійде для перегляду в турбулентний період життя. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет, ролі та про те, кому точно сподобається ця стрічка.
Що відомо про фільм "Сталеві магнолії"?
Якщо зараз у вас не найлегший період у житті, зверніть увагу на фільм "Сталеві магнолії". Це суміш комедії, драми та мелодрами в одній стрічці, яка зібрала високі глядацькі рейтинги. Фільм розповідає про життя й змушує і плакати, і сміятися – усе як у реальності.
Це історія про шістьох жінок із невеличкого містечка, які з року в рік переживають абсолютно різні події у своєму житті: і радість, і труднощі, і хвилювання, і сподівання. Водночас крізь усе це вони проносять свою дружбу.
У центрі сюжету – сильна дівчина, на ім'я Шелбі, яка переконана, що будь-які життєві ситуації можна подолати. Вона вирішує вирватися з буденної метушні та вирушити назустріч пригодам. Разом вони їдуть у місце, де цвітуть сталеві магнолії, і, можливо, саме ця подорож назавжди змінить їхню свідомість і життя.
"Сталеві магнолії": дивіться онлайн трейлер фільму
Стрічка вже досить стара – її прем'єра відбулася у 1989 році. Однак і сьогодні глядачі із задоволенням переглядають цей фільм і черпають з нього натхнення для життя.
Хто зіграє ролі у фільмі "Сталеві магнолії"?
Ролі зіграли у фільмі "Сталеві магнолії" зіграли такі актори:
- Саллі Філд – Малінн Ітентон
- Доллі Партон – Труві Джонс
- Ширлі Маклейн – Уізер Будро
- Деріл Ганна – Аннель Дюпюі Десото
- Олімпія Дукакіс – Клері Белчер
- Джулія Робертс – Шелбі Ітентон Латчері
- Том Скеррітт – Драм Ітентон
- Сем Шепард – Спад Джонс
- Ділан Макдермотт – Джексон Латчер
- Кевін О'Коннор – Семмі Десото
- Енн Веджуорт – тітка Ферн
- Джанін Тернер – Ненсі Бет Мармілліон
Стрічка вже отримала величезну кількість схвальних відгуків, а також численні нагороди й номінації на престижних кінопреміях. У 1990 році фільм номінували на премію Оскар за найкращу жіночу роль другого плану, яку втілила легендарна акторка Джулія Робертс.
У цій самій номінації стрічка отримала премію "Золотий глобус", а також чимало інших відзнак в інших кінопреміях – за найкращу жіночу роль, найкращий драматичний фільм та в інших категоріях.
Який український серіал схожий на "Сталеві магнолії"?
Якщо ж ви шукаєте український серіал, який може стати гідною альтернативою цьому фільму, варто звернути увагу на легкий український кінопроєкт під назвою "Дівчата".
"Дівчата": дивіться онлайн трейлер серіалу
Серіал розповідає про подруг, які разом проживають труднощі, випробування й радості, злети та падіння, але водночас проносять крізь кожен день свою дружбу, що рятує їх у будь-якій ситуації.