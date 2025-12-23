У матеріалі ви знайдете мінісеріали, які можна подивитись за кілька вечорів, пише 24 Канал з посиланням на miss_rekota. Вони мають захопливий сюжет і високий рейтинг IMDb.

Серіали, в яких 1 сезон: добірка

"За океан"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 7

: 7 Рейтинг IMDb: 6.6/10

Серіал знятий на основі реальних історій Варіана Фрая, Мері Джейн Голд та Комітету порятунку. Герої ризикували життям, щоб допомогти понад 2000 біженцям втекти з окупованої Франції, зокрема багатьом митцям, яких розшукували нацисти. У віллі на околиці міста на них чекає неочікувана співпраця і бурхливі романи.

"Суперники"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.9/10

Події серіалу розгортаються у 1980-х роках в Англії. Це історія про суперництво між дворянином і членом парламенту Рупертом Кемпбелл-Блеком та вихідцем із буржуазії Тоні, лордом Беддінгемом.

"Леонардо"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.2/10

Це розповідь про відомого художника Леонардо да Вінчі, якого зіграв ірландський актор Ейдан Тернер. У 1506 році його звинувачують у вбивстві Катерини да Кремони. Офіцер Міланського герцогства Стефано Хіральді вважає Леонардо невинним, тож розпочинає розслідування, щоб розкрити правду.

Варто зауважити, що в серіалі є вигадана інформація та герої, зокрема Катерина да Кремона.

"Мілдред Пірс"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 5

: 5 Рейтинг IMDb: 7.6/10

У серіалі розповідається про молоду матір і талановиту пекарку Мілдред Пірс, яку на екрані втілила Кейт Вінслет. Жінка розлучається з чоловіком і намагається побудувати нове життя для себе і двох доньок.

У період Великої депресії Мілдред важко знайти роботу, та раптом вона знайомиться з офіціанткою Айдою, яка працює в місцевій закусочній. Так, головна героїня починає продавати там домашні пироги. Пізніше Пірс відкриває власний ресторан, а згодом – й інші заклади. Бізнес жінки розквітає, проте вона не може налагодити особисте життя, через що виникає конфлікт з дочкою.

