В материале вы найдете мини-сериалы, которые можно посмотреть за несколько вечеров, пишет 24 Канал со ссылкой на miss_rekota. Они имеют увлекательный сюжет и высокий рейтинг IMDb.
Сериалы, в которых 1 сезон: подборка
"За океан"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 7
- Рейтинг IMDb: 6.6/10
Сериал снят на основе реальных историй Вариана Фрая, Мэри Джейн Голд и Комитета спасения. Герои рисковали жизнью, чтобы помочь более 2000 беженцам сбежать из оккупированной Франции, в частности многим художникам, которых разыскивали нацисты. В вилле на окраине города их ждет неожиданное сотрудничество и бурные романы.
"Соперники"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 8
- Рейтинг IMDb: 7.9/10
События сериала разворачиваются в 1980-х годах в Англии. Это история о соперничестве между дворянином и членом парламента Рупертом Кэмпбелл-Блэком и выходцем из буржуазии Тони, лордом Беддингемом.
"Леонардо"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 8
- Рейтинг IMDb: 7.2/10
Это рассказ об известном художнике Леонардо да Винчи, которого сыграл ирландский актер Эйдан Тернер. В 1506 году его обвиняют в убийстве Екатерины да Кремоны. Офицер Миланского герцогства Стефано Хиральди считает Леонардо невиновным, поэтому начинает расследование, чтобы раскрыть правду.
Стоит заметить, что в сериале есть вымышленная информация и герои, в частности Екатерина да Кремона.
"Милдред Пирс"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 5
- Рейтинг IMDb: 7.6/10
В сериале рассказывается о молодой матери и талантливой пекарше Милдред Пирс, которую на экране воплотила Кейт Уинслет. Женщина разводится с мужем и пытается построить новую жизнь для себя и двух дочерей.
В период Великой депрессии Милдред трудно найти работу, но вдруг она знакомится с официанткой Айдой, которая работает в местной закусочной. Так, главная героиня начинает продавать там домашние пироги. Позже Пирс открывает собственный ресторан, а впоследствии – и другие заведения. Бизнес женщины расцветает, однако она не может наладить личную жизнь, из-за чего возникает конфликт с дочерью.
