Це кінопроєкти на будь-який смак. Тож у матеріалі 24 Каналу ми розповідаємо більше про українські серіали та їхні сюжети, аби ви могли обрати для себе найкращий варіант.

Які українські серіали вражають своїми сюжетами?

"Ховаючи колишню"

Один із найновіших українських серіалів, який сміливо можна рекомендувати, – це стрічка "Ховаючи колишню". Прем'єра відбулася 26 листопада 2025 року.

Серіал розповідає про чотирьох чоловіків-незнайомців, які зустрічаються на похоронах своєї спільної колишньої – військової, що загинула на фронті. Цей кінопроєкт – ідеальне поєднання чорного гумору, детективу, драми та актуальних подій.

"Ховаючи колишню": дивіться онлайн трейлер серіалу

Ролі виконали одні з топових українських акторів, серед яких Олександр Рудинський, В'ячеслав Довженко, Артур Логай, В'ячеслав Бабенков та інші. Серіал можна подивитися на Sweet.tv, і він уже має досить високі глядацькі рейтинги. Тож, якщо ви вагаєтеся, цьому серіалу точно варто дати шанс.

До речі, раніше ми писали про серіал "Ховаючи колишню". Читайте подробиці – за посиланням.

Серед серіалів, які також варто подивитись усім, такі стрічки:

"Обмежено придатні"

"К.О.Д"

"Кава з кардамоном" 2 сезон

Український кінематограф стрімко розвивається. Виходить велика кількість українських фільмів і серіалів, які справді варті перегляду. Вони різножанрові – драматичні, смішні, документальні, детективні. Тож кожен зможе знайти для себе ідеальний варіант.

Попереду багато найсімейніших свят у році. Саме час обрати серіал, який можна подивитися всією родиною. Тож шукайте й насолоджуйтеся.