Кожна книга із серії отримає окремий сезон із детальним описом. Серіал з абсолютно новим акторським складом планують розтягнути на 10 років. Що про нього відомо, розповість 24 Канал.

Що відомо про серіал "Гаррі Поттер" від HBO?

Виконавчою продюсеркою серіалу виступила сама Джоан Роулінг. "Золоте тріо" – Гаррі Поттера, Герміону Ґрейнджер і Рона Візлі на екрані втілять британські актори Домінік Маклафлін, Арабелла Стентон та Аластер Стаут.

Талант цих трьох унікальних акторів вражає, і ми не можемо дочекатися, коли світ побачить їхню магію разом на екрані. Ми хотіли б подякувати всім десяткам тисяч дітей, які проходили прослуховування. Було справді приємно відкрити для себе безліч юних талантів,

– заявляли шоуранерка Франческа Гардінер і режисер Марк Майлод.

Нові Герміона, Гаррі й Рон / Фото HBO

До речі, Деніел Редкліфф написав листа актору, який зіграє Гаррі Поттера у серіалі. За словами актора, Домінік Маклафлін надіслав йому "дуже милу відповідь", пише BBC.

Редкліфф побажав Домініку та його колегам усього найкращого у виробництві та сказав: "Я просто хочу їх обійняти".

Я не хочу бути привидом у житті цих дітей, але я просто хотів написати йому: "Сподіваюся, у вас все буде добре, і навіть краще, ніж у мене – я чудово провів час, але сподіваюся, що у вас все буде ще краще",

– поділився Деніель.

Руперт Грінт також написав листа Аластеру Стауту, який виконає роль Рона Візлі.

Я написав йому листа перед початком, так би мовити, передавши естафету. Насправді це було просто побажання йому всього найкращого. Мені було так весело вступати у цей світ, і я сподіваюся, що він матиме такий самий досвід. Досить дивно, що цей цикл повторюється знову. Мені справді цікаво, як це буде,

– зізнався актор у коментарі BBC.

Герміона, Рон і Гаррі / Кадр із фільму "Гаррі Поттер"

Хто ще зіграє у серіалі про Гаррі Поттера?

Джон Літгоу – Албус Дамблдор

Джанет МакТір – Мінерва Макґонеґел

Паапа Ессієду – Северус Снейп

Нік Фрост – Рубеус Геґрід

Люк Таллон – Квірінус Квірел

Пол Вайтгаус – Арґус Філч

Кетрін Паркінсон – Моллі Візлі

Локс Пратт – Драко Мелфой

Джонні Флінн – Луціус Мелфой

Бел Поулі – Петунія Дурслі

Деніел Рігбі – Вернон Дурслі

Берті Карвел – Корнеліус Фадж

Лео Ерлі – Шеймус Фінніган

Алессія Леоні – Парваті Патіл

Сієнна Муса – Лаванда Браун

Рорі Вілмот – Невіл Лонґботом

Амос Кітсон – Дадлі Дурслі

Луїза Брелі – Роланда Гуч

Антон Лессер – Гаррік Олівандер

Тристан Гарланд – Фред Візлі

Гебріел Гарланд – Джордж Візлі

Руарі Спунер – Персі Візлі

Грейсі Кокрейн – Джіні Візлі

14 липня 2025 року телеканал HBO оголосив, що розпочалися зйомки серіалу про Гаррі Поттера. Команда опублікувала фото Домініка Маклафліна, який грає головного героя. Актор позує у фірмових окулярах хлопчика, який вижив, одягнений у шкільну форму Гоґвортсу, а в руках тримає кінохлопавку.

Домінік Маклафлін у ролі Гаррі Поттера / Фото HBO

Пізніше телеканал показав світлину з Ніком Фростом у ролі Геґріда.

Нік Фрост у ролі Геґріда / Фото HBO

1 вересня 2025 року стало відомо, що Ворвік Девіс повернеться до ролі професора Філіуса Флітвіка. Наразі невідомо, чи ще хтось зі старих акторів з'явиться у серіалі, але варто нагадати, що багатьох ми вже втратили, зокрема Алана Рікмана, Роббі Колтрейна, Майкла Гембона і Меггі Сміт.