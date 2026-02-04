Каждая книга из серии получит отдельный сезон с подробным описанием. Сериал с совершенно новым актерским составом планируют растянуть на 10 лет. Что о нем известно, расскажет 24 Канал.

Что известно о сериале "Гарри Поттер" от HBO?

Исполнительным продюсером сериала выступила сама Джоан Роулинг. "Золотое трио" – Гарри Поттера, Гермиону Грейнджер и Рона Уизли на экране воплотят британские актеры Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут.

Талант этих трех уникальных актеров поражает, и мы не можем дождаться, когда мир увидит их магию вместе на экране. Мы хотели бы поблагодарить все десятки тысяч детей, которые проходили прослушивание. Было действительно приятно открыть для себя множество юных талантов,
– заявляли шоураннер Франческа Гардинер и режиссер Марк Майлод.

Актеры, которые сыграют Гарри, Рона и ГермионуНовые Гермиона, Гарри и Рон / Фото HBO

Кстати, Дэниел Рэдклифф написал письмо актеру, который сыграет Гарри Поттера в сериале. По словам актера, Доминик Маклафлин прислал ему "очень милый ответ", пишет BBC.

Рэдклифф пожелал Доминику и его коллегам всего наилучшего в производстве и сказал: "Я просто хочу их обнять".

Я не хочу быть призраком в жизни этих детей, но я просто хотел написать ему: "Надеюсь, у вас все будет хорошо, и даже лучше, чем у меня – я прекрасно провел время, но надеюсь, что у вас все будет еще лучше",
– поделился Дэниэль.

Руперт Гринт также написал письмо Аластеру Стауту, который исполнит роль Рона Уизли.

Я написал ему письмо перед началом, так сказать, передав эстафету. На самом деле это было просто пожелание ему всего наилучшего. Мне было так весело вступать в этот мир, и я надеюсь, что он будет иметь такой же опыт. Довольно странно, что этот цикл повторяется снова. Мне действительно интересно, как это будет,
– признался актер в комментарии BBC.

Гарри ПоттерГермиона, Рон и Гарри / Кадр из фильма "Гарри Поттер"

Кто еще сыграет в сериале о Гарри Поттере?

  • Джон Литгоу – Албус Дамблдор
  • Джанет МакТир – Минерва Макгонегел
  • Паапа Эссиеду – Северус Снейп
  • Ник Фрост – Рубеус Хагрид
  • Люк Таллон – Квиринус Квирел
  • Пол Уайтхаус – Аргус Филч
  • Кэтрин Паркинсон – Молли Уизли
  • Локс Пратт – Драко Мелфой
  • Джонни Флинн – Луциус Мелфой
  • Бел Поули – Петуния Дурсли
  • Дэниел Ригби – Вернон Дурсли
  • Берти Карвел – Корнелиус Фадж
  • Лео Эрли – Шеймус Финниган
  • Алессия Леони – Парвати Патил
  • Сиенна Муса – Лаванда Браун
  • Рори Уилмот – Невил Лонгботом
  • Амос Китсон – Дадли Дурсли
  • Луиза Брэли – Роланда Гуч
  • Антон Лессер – Гаррик Оливандер
  • Тристан Гарланд – Фред Уизли
  • Гэбриэл Гарланд – Джордж Уизли
  • Руари Спунер – Перси Уизли
  • Грейси Кокрейн – Джинни Уизли

14 июля 2025 года телеканал HBO объявил, что начались съемки сериала о Гарри Поттере. Команда опубликовала фото Доминика Маклафлина, который играет главного героя. Актер позирует в фирменных очках мальчика, который выжил, одет в школьную форму Хогвартса, а в руках держит кинохлопушку.

Доминик МаклафлинДоминик Маклафлин в роли Гарри Поттера / Фото HBO

Позже телеканал показал фотографию с Ником Фростом в роли Хагрида.

Ник ФростНик Фрост в роли Хагрида / Фото HBO

1 сентября 2025 года стало известно, что Уорвик Дэвис вернется к роли профессора Филиуса Флитвика. Пока неизвестно, появится ли еще кто-то из старых актеров в сериале, но стоит напомнить, что многих мы уже потеряли, в частности Алана Рикмана, Робби Колтрейна, Майкла Хэмбона и Мэгги Смит.