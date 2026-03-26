В частности, в сети Threads начали активно писать, что актриса, которая сыграла Петунию, невероятно напоминает известную украинскую актрису театра и кино Ирму Витовскую. В материале 24 Канала рассказываем, кто на самом деле исполнил эту роль и что об этом стоит знать.

Петуния Дурсли из сериала "Гарри Поттера" похожа на Ирму Витовскую: что пишут украинцы?

Очевидно, украинские поттероманы с нетерпением ожидают премьеру сериала и уже успели пересмотреть первый трейлер. Более того – они обратили внимание на поразительное сходство Петунии Дурсли с Ирмой Витовской.

Впрочем, это лишь визуальное совпадение, ведь роль исполнила британская актриса Бел Паули, известная по сериалу "Секретные агенты" и другим проектам. Об этом сообщало издание People.

Некоторые из пользователей восприняли это как своеобразную шутку, а некоторые заметили, что Ирма Витовская вполне могла бы сыграть роль в проекте такого уровня.

Вот что пишут украинцы в комментариях:

"Ну вот, а я поверила и успела порадоваться за украинскую актрису"

"Я поверил"

"Это было бы круто!"

"Не обманывайте, все знают, что это – Яна из "Дизелей""

И действительно, Ирма Витовская является одной из тех украинских актрис, которые мастерски перевоплощаются в совершенно разных персонажей.

В каких фильмах и сериалах можно увидеть Ирму Витовскую?

Ирма Витовская является одной из самых мастеровитых украинских актрис. Ее можно увидеть как на театральной сцене, так и в многочисленных разножанровых лентах. Среди фильмов и сериалов с ее участием такие:

"Мои мысли тихие",

"Коза Ностра. Мама едет",

"БожеВильные",

"Вкус свободы",

"Секс, инста и ЗНО",

"Сказка старого мельника",

"Между нами",

"Малевич" и многие другие.

В каждом из этих проектов актриса мастерски перевоплощается в совершенно разных персонажей, демонстрируя широкий актерский диапазон.