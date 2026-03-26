Зокрема, у мережі Threads почали активно писати, що акторка, яка зіграла Петунію, неймовірно нагадує відому українську акторку театру та кіно Ірму Вітовську. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, хто насправді виконав цю роль і що про це варто знати.

Петунія Дурслі з серіалу "Гаррі Поттера" схожа на Ірму Вітовську: що пишуть українці?

Очевидно, українські поттеромани з нетерпінням очікують прем'єру серіалу і вже встигли переглянути перший трейлер. Ба більше – вони звернули увагу на разючу схожість Петунії Дурслі з Ірмою Вітовською.

Утім, це лише візуальний збіг, адже роль виконала британська акторка Бел Паулі, відома за серіалом "Секретні агенти" та іншими проєктами. Про це повідомляло видання People.

Дехто з користувачів сприйняв це як своєрідний жарт, а дехто зауважив, що Ірма Вітовська цілком могла б зіграти роль у проєкті такого рівня.

Ось що пишуть українці в коментарях:

"Ну ось, а я повірила і встигла порадіти за українську акторку"

"Я повірив"

"Це було б круто!"

"Не обманюйте, всі знають, що це – Яна з "Дизелів""

І справді, Ірма Вітовська є однією з тих українських акторок, які майстерно перевтілюються в абсолютно різних персонажів.

У яких фільмах та серіалах можна побачити Ірму Вітовську?

Ірма Вітовська є однією з наймайстерніших українських акторок. Її можна побачити як на театральній сцені, так і в численних різножанрових стрічках. Серед фільмів і серіалів за її участю такі:

"Мої думки тихі",

"Коза Ностра. Мама їде",

"БожеВільні",

"Смак свободи",

"Секс, інста і ЗНО",

"Казка старого мельника",

"Між нами",

"Малевич" та багато інших.

У кожному з цих проєктів акторка майстерно перевтілюється в абсолютно різних персонажів, демонструючи широкий акторський діапазон. Тож, щоб краще познайомитися з її творчістю, обирайте фільм для перегляду та насолоджуйтеся вже сьогодні.