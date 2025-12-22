"Потяг у снах" є серед номінантів на премію "Золотий глобус". Фільм боротиметься за перемогу у категоріях "Найкраща чоловіча роль у драматичному фільму" і "Найкраща оригінальна пісня до фільму", пише 24 Канал.

Про що фільм "Потяг у снах"?

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Це історія про Роберта Ґрейніра, який живе в Америці на початку XX століття, коли відбуваються зміни. Він залишився сиротою у молодому віці, тож дорослішає у лісах Тихоокеанського Північного Заходу. Чоловік займається будівництвом залізниці. Дружину головного героя звати Ґледіс. Закохані разом будують дім, у них народжуються донька, однак через роботу Роберт не може проводити достатньо часу із сім'єю. Раптом його життя змінюється.

Це справді особлива історія, і вона здається дуже унікальною тим, що розповідає про життя лише однієї людини. Це дуже просте життя. Роберт Ґрейнір не робить нічого, що дійсно змінює хід історії, він не бореться в якійсь великій битві й не створює якогось винаходу, який змінює життя людей, і все ж він живе дуже глибоким і насиченим життям,

– розповів режисер фільму.

"Потяг у снах": дивіться онлайн трейлер фільму

Головну роль у стрічці зіграв австралійський актор Джоел Еджертон. Він відомий за фільмами "Великий Гетсбі", "Зоряні війни. Епізод II. Атака клонів", "Зоряні війни. Епізод III. Помста ситхів" та іншими.

Також до фільму "Потяг у снах" долучилися Фелісіті Джонс, Керрі Кондон, Вільям Г. Мейсі, Пол Шнайдер, Джон Діл, Натаніель Арканд і Вілл Паттон.