Список номінантів на премію "Золотий глобус 2026"

Найкращий драматичний фільм

  • "Франкенштейн"
  • "Гамнет"
  • "Це був лише нещасний випадок"
  • "Таємний агент"
  • "Сентиментальна цінність"
  • "Грішники"

Найкращий мюзикл або комедія

  • "Блакитний місяць"
  • "Буґонія"
  • "Марті Супрім. Геній комбінацій"
  • "Жодного вибору"
  • "Нова хвиля"
  • "Одна битва за іншою"

Найкращий анімаційний фільм

  • "Арко"
  • "Вбивця демонів: Замок Нескінченності"
  • "Еліо"
  • "Кейпоп-мисливиці на демонів"
  • "Маленька Амелі або герой дощу"
  • "Зоотрополіс 2"

Кінематографічні та касові досягнення

  • "Аватар: Вогонь і попіл"
  • "F1"
  • "Кейпоп-мисливиці на демонів"
  • "Місія неможлива: Фінальна розплата"
  • "Грішники"
  • "Зброя"
  • "Wicked: Чародійка. Частина 2"
  • "Зоотрополіс 2"

Найкращий фільм іноземною мовою

  • "Це був лише нещасний випадок"
  • "Жодного вибору"
  • "Таємний агент"
  • "Сентиментальна цінність"
  • "Сират"
  • "Голос Хінд Раджаб"

Найкраща жіноча роль у драматичному фільмі

  • Джессі Баклі ("Гамнет")
  • Дженніфер Лоуренс ("Помри, моє кохання")
  • Ренате Реінсве ("Сентиментальна цінність")
  • Джулія Робертс ("Після полювання")
  • Тесса Томпсон ("Гедда")
  • Єва Віктор ("Пробач, дівчинко")

Найкраща чоловіча роль у драматичному фільму

  • Джоел Еджертон ("Потяг у снах")
  • Оскар Айзек ("Франкенштейн")
  • Двейн Джонсон ("Незламний")
  • Майкл Б. Джордан ("Грішники")
  • Вагнер Моура ("Таємний агент")
  • Джеремі Аллен Вайт ("Спрінґстін: Врятуй мене від невідомого")

Найкраща жіноча роль у мюзиклі або комедії

  • Роуз Бірн ("Я не залізна")
  • Синтія Еріво ("Wicked: Чародійка. Частина 2")
  • Кейт Гадсон ("Пісня любові")
  • Чейз Інфініті ("Одна битва за іншою")
  • Аманда Сайфред ("Заповіт Енн Лі")
  • Емма Стоун ("Буґонія")

Найкраща чоловіча роль у мюзиклі або комедії

  • Тімоті Шаламе ("Марті Супрім. Геній комбінацій")
  • Джордж Клуні ("Джей Келлі")
  • Леонардо Ді Капріо ("Одна битва за іншою")
  • Ітан Гоук ("Блакитний місяць")
  • Лі Бьон Хон ("Жодного вибору")
  • Джессі Племонс ("Буґонія")

Найкраща жіноча роль другого плану у фільмі

  • Емілі Блант ("Незламний")
  • Ель Феннінг ("Сентиментальна цінність")
  • Аріана Гранде ("Wicked: Чародійка. Частина 2")
  • Інга Ібсдоттер Ліллеас ("Сентиментальна цінність")
  • Емі Мадіґан ("Зброя")
  • Теяна Тейлор ("Одна битва за іншою")

Найкраща чоловіча роль другого плану у фільмі

  • Бенісіо дель Торо ("Одна битва за іншою")
  • Джейкоб Елорді ("Франкенштейн")
  • Пол Мескаль ("Гамнет")
  • Шон Пенн ("Одна битва за іншою")
  • Стеллан Скашгорд ("Сентиментальна цінність")

Найкращий режисер фільму

  • Пол Томас Андерсон ("Одна битва за іншою")
  • Раян Куглер ("Грішники")
  • Ґільєрмо дель Торо ("Франкенштейн")
  • Джафар Панагі ("Це був лише нещасний випадок")
  • Йоакім Трієр ("Сентиментальна цінність")
  • Хлоя Чжао ("Гамнет")

Найкращий сценарій до фільму

  • Пол Томас Андерсон ("Одна битва за іншою")
  • Рональд Бронштейн та Джош Сафді ("Марті Супрім. Геній комбінацій")
  • Раян Куглер ("Грішники")
  • Джафар Панагі ("Це був лише нещасний випадок")
  • Ескіль Воґт та Йоакім Трієр ("Сентиментальна цінність")
  • Хлоя Чжао та Меґґі О'Фарелл ("Гамнет")

Найкраща оригінальна музика до фільму

  • Александр Деспла ("Франкенштейн")
  • Людвіг Йоранссон ("Грішники")
  • Джонні Ґрінвуд ("Одна битва за іншою")
  • Kangding Ray ("Сират")
  • Макс Ріхтер ("Гамнет")
  • Ганс Циммер ("F1")

Найкраща оригінальна пісня до фільму

  • Dream As One ("Аватар: Вогонь і попіл")
  • Golden ("Кейпоп-мисливиці на демонів")
  • I Lied to You ("Грішники")
  • No Place Like Home ("Wicked: Чародійка. Частина 2")
  • The Girl in the Bubble ("Wicked: Чародійка. Частина 2")
  • Train Dreams ("Потяг у снах")

Найкращий драматичний серіал

  • "Дипломатка"
  • "Пітт"
  • "Єдина"
  • "Розрив"
  • "Кульгаві коні"
  • "Білий лотос"

Найкращий комедійний серіал або мюзикл

  • "Початкова школа "Ебботт""
  • "Ведмідь"
  • "Хитрощі"
  • "Ніхто цього не хоче"
  • "Убивства в одній будівлі"
  • "Кіностудія"

Найкращий мінісеріал, серіал-антологія або фільм для телебачення

  • "Юнацтво"
  • "Все її вина"
  • "Звір у мені"
  • "Чорне дзеркало"
  • "Вмерти заради сексу"
  • "Дівчина мого сина"

Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі

  • Кеті Бейтс ("Метлок")
  • Брітт Ловер ("Розрив")
  • Гелен Міррен ("МобЛенд")
  • Белла Рамзі ("Останні з нас")
  • Кері Расселл ("Дипломатка")
  • Ріа Сігорн ("Єдина")

Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі

  • Стерлінг К. Браун ("Рай")
  • Дієго Луна ("Андор")
  • Гарі Олдман ("Кульгаві коні")
  • Марк Руффало ("Завдання")
  • Адам Скотт ("Розрив")
  • Ноа Вайлі ("Пітт")

Найкраща жіноча роль в комедійному серіалі або мюзиклі

  • Крістен Белл ("Ніхто цього не хоче")
  • Айо Едебірі ("Ведмідь")
  • Селена Гомес ("Убивства в одній будівлі")
  • Наташа Лайонн ("Покерфейс")
  • Дженна Ортега ("Венздей")
  • Джин Смарт ("Хитрощі")

Найкраща чоловіча роль в комедійному серіалі або мюзиклі

  • Адам Броуді ("Ніхто цього не хоче")
  • Стів Мартін ("Убивства в одній будівлі")
  • Ґлен Пауелл ("Чед Пауерс")
  • Сет Роґен ("Кіностудія")
  • Мартін Шорт ("Убивства в одній будівлі")
  • Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")

Найкраща жіноча роль в мінісеріалі, серіалі-антології або фільмі для телебачення

  • Клер Дейнс ("Звір у мені")
  • Рашіда Джонс ("Чорне дзеркало")
  • Аманда Сайфред ("Довга яскрава річка")
  • Сара Снук ("Все її вина")
  • Мішель Вільямс ("Вмерти заради сексу")
  • Робін Райт ("Дівчина мого сина")

Найкраща чоловіча роль в мінісеріалі, серіалі-антології або фільмі для телебачення

  • Джейкоб Елорді ("Вузька дорога на глибоку північ")
  • Пол Джаматті ("Чорне дзеркало")
  • Стівен Грем ("Юнацтво)
  • Чарлі Ханнем ("Чудовисько: Історія Еда Ґіна")
  • Джуд Лоу ("Чорний кролик")
  • Метью Ріс ("Звір у мені")

Найкраща жіноча роль другого плану на телебаченні

  • Керрі Кун ("Білий лотос")
  • Ерін Догерті ("Юнацтво")
  • Ганна Ейнбіндер ("Кіностудія")
  • Паркер Поузі ("Білий лотос")
  • Еймі Лу Вуд ("Білий лотос")

Найкраща чоловіча роль другого плану на телебаченні

  • Оуен Купер ("Юнацтво")
  • Біллі Крудап ("Ранкове шоу")
  • Волтон Гоггінс ("Білий лотос")
  • Джейсон Айзекс ("Білий лотос")
  • Трамелл Тіллман ("Розрив")
  • Ешлі Волтерс ("Юнацтво")

Найкраще виконання в стендап-комедії на телебаченні

  • Білл Мар ("Білл Магер: Хтось ще бачить це?")
  • Бретт Ґолдштейн (Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life)
  • Кевін Гарт (Kevin Hart: Acting My Age)
  • Кумейл Нанджіані (Kumail Nanjiani: Night Thoughts)
  • Рікі Джервейс (Ricky Gervais: Mortality)
  • Сара Сільверман (Sarah Silverman: PostMortem)

Найкращий подкаст

  • Armchair Expert with Dax Shepard
  • "Подзвони їй, татусю"
  • Good Hang with Amy Poehler
  • The Mel Robbins Podcast
  • SmartLess
  • Up First