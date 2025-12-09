Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт "Золотого глобуса". Список усіх номінантів – у матеріалі.
Список номінантів на премію "Золотий глобус 2026"
Найкращий драматичний фільм
- "Франкенштейн"
- "Гамнет"
- "Це був лише нещасний випадок"
- "Таємний агент"
- "Сентиментальна цінність"
- "Грішники"
Найкращий мюзикл або комедія
- "Блакитний місяць"
- "Буґонія"
- "Марті Супрім. Геній комбінацій"
- "Жодного вибору"
- "Нова хвиля"
- "Одна битва за іншою"
Найкращий анімаційний фільм
- "Арко"
- "Вбивця демонів: Замок Нескінченності"
- "Еліо"
- "Кейпоп-мисливиці на демонів"
- "Маленька Амелі або герой дощу"
- "Зоотрополіс 2"
Кінематографічні та касові досягнення
- "Аватар: Вогонь і попіл"
- "F1"
- "Кейпоп-мисливиці на демонів"
- "Місія неможлива: Фінальна розплата"
- "Грішники"
- "Зброя"
- "Wicked: Чародійка. Частина 2"
- "Зоотрополіс 2"
Найкращий фільм іноземною мовою
- "Це був лише нещасний випадок"
- "Жодного вибору"
- "Таємний агент"
- "Сентиментальна цінність"
- "Сират"
- "Голос Хінд Раджаб"
Найкраща жіноча роль у драматичному фільмі
- Джессі Баклі ("Гамнет")
- Дженніфер Лоуренс ("Помри, моє кохання")
- Ренате Реінсве ("Сентиментальна цінність")
- Джулія Робертс ("Після полювання")
- Тесса Томпсон ("Гедда")
- Єва Віктор ("Пробач, дівчинко")
Найкраща чоловіча роль у драматичному фільму
- Джоел Еджертон ("Потяг у снах")
- Оскар Айзек ("Франкенштейн")
- Двейн Джонсон ("Незламний")
- Майкл Б. Джордан ("Грішники")
- Вагнер Моура ("Таємний агент")
- Джеремі Аллен Вайт ("Спрінґстін: Врятуй мене від невідомого")
Найкраща жіноча роль у мюзиклі або комедії
- Роуз Бірн ("Я не залізна")
- Синтія Еріво ("Wicked: Чародійка. Частина 2")
- Кейт Гадсон ("Пісня любові")
- Чейз Інфініті ("Одна битва за іншою")
- Аманда Сайфред ("Заповіт Енн Лі")
- Емма Стоун ("Буґонія")
Найкраща чоловіча роль у мюзиклі або комедії
- Тімоті Шаламе ("Марті Супрім. Геній комбінацій")
- Джордж Клуні ("Джей Келлі")
- Леонардо Ді Капріо ("Одна битва за іншою")
- Ітан Гоук ("Блакитний місяць")
- Лі Бьон Хон ("Жодного вибору")
- Джессі Племонс ("Буґонія")
Найкраща жіноча роль другого плану у фільмі
- Емілі Блант ("Незламний")
- Ель Феннінг ("Сентиментальна цінність")
- Аріана Гранде ("Wicked: Чародійка. Частина 2")
- Інга Ібсдоттер Ліллеас ("Сентиментальна цінність")
- Емі Мадіґан ("Зброя")
- Теяна Тейлор ("Одна битва за іншою")
Найкраща чоловіча роль другого плану у фільмі
- Бенісіо дель Торо ("Одна битва за іншою")
- Джейкоб Елорді ("Франкенштейн")
- Пол Мескаль ("Гамнет")
- Шон Пенн ("Одна битва за іншою")
- Стеллан Скашгорд ("Сентиментальна цінність")
Найкращий режисер фільму
- Пол Томас Андерсон ("Одна битва за іншою")
- Раян Куглер ("Грішники")
- Ґільєрмо дель Торо ("Франкенштейн")
- Джафар Панагі ("Це був лише нещасний випадок")
- Йоакім Трієр ("Сентиментальна цінність")
- Хлоя Чжао ("Гамнет")
Найкращий сценарій до фільму
- Пол Томас Андерсон ("Одна битва за іншою")
- Рональд Бронштейн та Джош Сафді ("Марті Супрім. Геній комбінацій")
- Раян Куглер ("Грішники")
- Джафар Панагі ("Це був лише нещасний випадок")
- Ескіль Воґт та Йоакім Трієр ("Сентиментальна цінність")
- Хлоя Чжао та Меґґі О'Фарелл ("Гамнет")
Найкраща оригінальна музика до фільму
- Александр Деспла ("Франкенштейн")
- Людвіг Йоранссон ("Грішники")
- Джонні Ґрінвуд ("Одна битва за іншою")
- Kangding Ray ("Сират")
- Макс Ріхтер ("Гамнет")
- Ганс Циммер ("F1")
Найкраща оригінальна пісня до фільму
- Dream As One ("Аватар: Вогонь і попіл")
- Golden ("Кейпоп-мисливиці на демонів")
- I Lied to You ("Грішники")
- No Place Like Home ("Wicked: Чародійка. Частина 2")
- The Girl in the Bubble ("Wicked: Чародійка. Частина 2")
- Train Dreams ("Потяг у снах")
Найкращий драматичний серіал
- "Дипломатка"
- "Пітт"
- "Єдина"
- "Розрив"
- "Кульгаві коні"
- "Білий лотос"
Найкращий комедійний серіал або мюзикл
- "Початкова школа "Ебботт""
- "Ведмідь"
- "Хитрощі"
- "Ніхто цього не хоче"
- "Убивства в одній будівлі"
- "Кіностудія"
Найкращий мінісеріал, серіал-антологія або фільм для телебачення
- "Юнацтво"
- "Все її вина"
- "Звір у мені"
- "Чорне дзеркало"
- "Вмерти заради сексу"
- "Дівчина мого сина"
Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі
- Кеті Бейтс ("Метлок")
- Брітт Ловер ("Розрив")
- Гелен Міррен ("МобЛенд")
- Белла Рамзі ("Останні з нас")
- Кері Расселл ("Дипломатка")
- Ріа Сігорн ("Єдина")
Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі
- Стерлінг К. Браун ("Рай")
- Дієго Луна ("Андор")
- Гарі Олдман ("Кульгаві коні")
- Марк Руффало ("Завдання")
- Адам Скотт ("Розрив")
- Ноа Вайлі ("Пітт")
Найкраща жіноча роль в комедійному серіалі або мюзиклі
- Крістен Белл ("Ніхто цього не хоче")
- Айо Едебірі ("Ведмідь")
- Селена Гомес ("Убивства в одній будівлі")
- Наташа Лайонн ("Покерфейс")
- Дженна Ортега ("Венздей")
- Джин Смарт ("Хитрощі")
Найкраща чоловіча роль в комедійному серіалі або мюзиклі
- Адам Броуді ("Ніхто цього не хоче")
- Стів Мартін ("Убивства в одній будівлі")
- Ґлен Пауелл ("Чед Пауерс")
- Сет Роґен ("Кіностудія")
- Мартін Шорт ("Убивства в одній будівлі")
- Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")
Найкраща жіноча роль в мінісеріалі, серіалі-антології або фільмі для телебачення
- Клер Дейнс ("Звір у мені")
- Рашіда Джонс ("Чорне дзеркало")
- Аманда Сайфред ("Довга яскрава річка")
- Сара Снук ("Все її вина")
- Мішель Вільямс ("Вмерти заради сексу")
- Робін Райт ("Дівчина мого сина")
Найкраща чоловіча роль в мінісеріалі, серіалі-антології або фільмі для телебачення
- Джейкоб Елорді ("Вузька дорога на глибоку північ")
- Пол Джаматті ("Чорне дзеркало")
- Стівен Грем ("Юнацтво)
- Чарлі Ханнем ("Чудовисько: Історія Еда Ґіна")
- Джуд Лоу ("Чорний кролик")
- Метью Ріс ("Звір у мені")
Найкраща жіноча роль другого плану на телебаченні
- Керрі Кун ("Білий лотос")
- Ерін Догерті ("Юнацтво")
- Ганна Ейнбіндер ("Кіностудія")
- Паркер Поузі ("Білий лотос")
- Еймі Лу Вуд ("Білий лотос")
Найкраща чоловіча роль другого плану на телебаченні
- Оуен Купер ("Юнацтво")
- Біллі Крудап ("Ранкове шоу")
- Волтон Гоггінс ("Білий лотос")
- Джейсон Айзекс ("Білий лотос")
- Трамелл Тіллман ("Розрив")
- Ешлі Волтерс ("Юнацтво")
Найкраще виконання в стендап-комедії на телебаченні
- Білл Мар ("Білл Магер: Хтось ще бачить це?")
- Бретт Ґолдштейн (Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life)
- Кевін Гарт (Kevin Hart: Acting My Age)
- Кумейл Нанджіані (Kumail Nanjiani: Night Thoughts)
- Рікі Джервейс (Ricky Gervais: Mortality)
- Сара Сільверман (Sarah Silverman: PostMortem)
Найкращий подкаст
- Armchair Expert with Dax Shepard
- "Подзвони їй, татусю"
- Good Hang with Amy Poehler
- The Mel Robbins Podcast
- SmartLess
- Up First