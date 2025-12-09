Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт "Золотого глобуса". Список усіх номінантів – у матеріалі.

Список номінантів на премію "Золотий глобус 2026"

Найкращий драматичний фільм

"Франкенштейн"

"Гамнет"

"Це був лише нещасний випадок"

"Таємний агент"

"Сентиментальна цінність"

"Грішники"

Найкращий мюзикл або комедія

"Блакитний місяць"

"Буґонія"

"Марті Супрім. Геній комбінацій"

"Жодного вибору"

"Нова хвиля"

"Одна битва за іншою"

Найкращий анімаційний фільм

"Арко"

"Вбивця демонів: Замок Нескінченності"

"Еліо"

"Кейпоп-мисливиці на демонів"

"Маленька Амелі або герой дощу"

"Зоотрополіс 2"

Кінематографічні та касові досягнення

"Аватар: Вогонь і попіл"

"F1"

"Кейпоп-мисливиці на демонів"

"Місія неможлива: Фінальна розплата"

"Грішники"

"Зброя"

"Wicked: Чародійка. Частина 2"

"Зоотрополіс 2"

Найкращий фільм іноземною мовою

"Це був лише нещасний випадок"

"Жодного вибору"

"Таємний агент"

"Сентиментальна цінність"

"Сират"

"Голос Хінд Раджаб"

Найкраща жіноча роль у драматичному фільмі

Джессі Баклі ("Гамнет")

Дженніфер Лоуренс ("Помри, моє кохання")

Ренате Реінсве ("Сентиментальна цінність")

Джулія Робертс ("Після полювання")

Тесса Томпсон ("Гедда")

Єва Віктор ("Пробач, дівчинко")

Найкраща чоловіча роль у драматичному фільму

Джоел Еджертон ("Потяг у снах")

Оскар Айзек ("Франкенштейн")

Двейн Джонсон ("Незламний")

Майкл Б. Джордан ("Грішники")

Вагнер Моура ("Таємний агент")

Джеремі Аллен Вайт ("Спрінґстін: Врятуй мене від невідомого")

Найкраща жіноча роль у мюзиклі або комедії

Роуз Бірн ("Я не залізна")

Синтія Еріво ("Wicked: Чародійка. Частина 2")

Кейт Гадсон ("Пісня любові")

Чейз Інфініті ("Одна битва за іншою")

Аманда Сайфред ("Заповіт Енн Лі")

Емма Стоун ("Буґонія")

Найкраща чоловіча роль у мюзиклі або комедії

Тімоті Шаламе ("Марті Супрім. Геній комбінацій")

Джордж Клуні ("Джей Келлі")

Леонардо Ді Капріо ("Одна битва за іншою")

Ітан Гоук ("Блакитний місяць")

Лі Бьон Хон ("Жодного вибору")

Джессі Племонс ("Буґонія")

Найкраща жіноча роль другого плану у фільмі

Емілі Блант ("Незламний")

Ель Феннінг ("Сентиментальна цінність")

Аріана Гранде ("Wicked: Чародійка. Частина 2")

Інга Ібсдоттер Ліллеас ("Сентиментальна цінність")

Емі Мадіґан ("Зброя")

Теяна Тейлор ("Одна битва за іншою")

Найкраща чоловіча роль другого плану у фільмі

Бенісіо дель Торо ("Одна битва за іншою")

Джейкоб Елорді ("Франкенштейн")

Пол Мескаль ("Гамнет")

Шон Пенн ("Одна битва за іншою")

Стеллан Скашгорд ("Сентиментальна цінність")

Найкращий режисер фільму

Пол Томас Андерсон ("Одна битва за іншою")

Раян Куглер ("Грішники")

Ґільєрмо дель Торо ("Франкенштейн")

Джафар Панагі ("Це був лише нещасний випадок")

Йоакім Трієр ("Сентиментальна цінність")

Хлоя Чжао ("Гамнет")

Найкращий сценарій до фільму

Пол Томас Андерсон ("Одна битва за іншою")

Рональд Бронштейн та Джош Сафді ("Марті Супрім. Геній комбінацій")

Раян Куглер ("Грішники")

Джафар Панагі ("Це був лише нещасний випадок")

Ескіль Воґт та Йоакім Трієр ("Сентиментальна цінність")

Хлоя Чжао та Меґґі О'Фарелл ("Гамнет")

Найкраща оригінальна музика до фільму

Александр Деспла ("Франкенштейн")

Людвіг Йоранссон ("Грішники")

Джонні Ґрінвуд ("Одна битва за іншою")

Kangding Ray ("Сират")

Макс Ріхтер ("Гамнет")

Ганс Циммер ("F1")

Найкраща оригінальна пісня до фільму

Dream As One ("Аватар: Вогонь і попіл")

Golden ("Кейпоп-мисливиці на демонів")

I Lied to You ("Грішники")

No Place Like Home ("Wicked: Чародійка. Частина 2")

The Girl in the Bubble ("Wicked: Чародійка. Частина 2")

Train Dreams ("Потяг у снах")

Найкращий драматичний серіал

"Дипломатка"

"Пітт"

"Єдина"

"Розрив"

"Кульгаві коні"

"Білий лотос"

Найкращий комедійний серіал або мюзикл

"Початкова школа "Ебботт""

"Ведмідь"

"Хитрощі"

"Ніхто цього не хоче"

"Убивства в одній будівлі"

"Кіностудія"

Найкращий мінісеріал, серіал-антологія або фільм для телебачення

"Юнацтво"

"Все її вина"

"Звір у мені"

"Чорне дзеркало"

"Вмерти заради сексу"

"Дівчина мого сина"

Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі

Кеті Бейтс ("Метлок")

Брітт Ловер ("Розрив")

Гелен Міррен ("МобЛенд")

Белла Рамзі ("Останні з нас")

Кері Расселл ("Дипломатка")

Ріа Сігорн ("Єдина")

Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі

Стерлінг К. Браун ("Рай")

Дієго Луна ("Андор")

Гарі Олдман ("Кульгаві коні")

Марк Руффало ("Завдання")

Адам Скотт ("Розрив")

Ноа Вайлі ("Пітт")

Найкраща жіноча роль в комедійному серіалі або мюзиклі

Крістен Белл ("Ніхто цього не хоче")

Айо Едебірі ("Ведмідь")

Селена Гомес ("Убивства в одній будівлі")

Наташа Лайонн ("Покерфейс")

Дженна Ортега ("Венздей")

Джин Смарт ("Хитрощі")

Найкраща чоловіча роль в комедійному серіалі або мюзиклі

Адам Броуді ("Ніхто цього не хоче")

Стів Мартін ("Убивства в одній будівлі")

Ґлен Пауелл ("Чед Пауерс")

Сет Роґен ("Кіностудія")

Мартін Шорт ("Убивства в одній будівлі")

Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")

Найкраща жіноча роль в мінісеріалі, серіалі-антології або фільмі для телебачення

Клер Дейнс ("Звір у мені")

Рашіда Джонс ("Чорне дзеркало")

Аманда Сайфред ("Довга яскрава річка")

Сара Снук ("Все її вина")

Мішель Вільямс ("Вмерти заради сексу")

Робін Райт ("Дівчина мого сина")

Найкраща чоловіча роль в мінісеріалі, серіалі-антології або фільмі для телебачення

Джейкоб Елорді ("Вузька дорога на глибоку північ")

Пол Джаматті ("Чорне дзеркало")

Стівен Грем ("Юнацтво)

Чарлі Ханнем ("Чудовисько: Історія Еда Ґіна")

Джуд Лоу ("Чорний кролик")

Метью Ріс ("Звір у мені")

Найкраща жіноча роль другого плану на телебаченні

Керрі Кун ("Білий лотос")

Ерін Догерті ("Юнацтво")

Ганна Ейнбіндер ("Кіностудія")

Паркер Поузі ("Білий лотос")

Еймі Лу Вуд ("Білий лотос")

Найкраща чоловіча роль другого плану на телебаченні

Оуен Купер ("Юнацтво")

Біллі Крудап ("Ранкове шоу")

Волтон Гоггінс ("Білий лотос")

Джейсон Айзекс ("Білий лотос")

Трамелл Тіллман ("Розрив")

Ешлі Волтерс ("Юнацтво")

Найкраще виконання в стендап-комедії на телебаченні

Білл Мар ("Білл Магер: Хтось ще бачить це?")

Бретт Ґолдштейн (Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life)

Кевін Гарт (Kevin Hart: Acting My Age)

Кумейл Нанджіані (Kumail Nanjiani: Night Thoughts)

Рікі Джервейс (Ricky Gervais: Mortality)

Сара Сільверман (Sarah Silverman: PostMortem)

