Список номинантов на премию "Золотой глобус 2026"

Лучший драматический фильм

"Франкенштейн"

"Гамнет"

"Это был всего лишь несчастный случай"

"Тайный агент"

"Сентиментальная ценность"

"Грешники"

Лучший мюзикл или комедия

"Голубая луна"

"Бугония"

"Марти Великолепный"

"Никакого выбора"

"Новая волна"

"Битва за битвой"

Лучший анимационный фильм

"Арко"

"Убийца демонов: Замок Бесконечности"

"Элио"

"Кейпоп-охотницы на демонов"

"Маленькая Амели или герой дождя"

"Зверополис 2"

Кинематографические и кассовые достижения

"Аватар: Огонь и пепел"

"F1"

"Кейпоп-охотницы на демонов"

"Миссия невозможна: Финальная расплата"

"Грешники"

"Оружие"

"Wicked: Чародейка. Часть 2"

"Зверополис 2"

Лучший фильм на иностранном языке

"Это был всего лишь несчастный случай"

"Никакого выбора"

"Тайный агент"

"Сентиментальная ценность"

"Сират"

"Голос Хинд Раджаб"

Лучшая женская роль в драматическом фильме

Джесси Бакли ("Гамнет")

Дженнифер Лоуренс ("Умри, моя любовь")

Ренате Реинсве ("Сентиментальная ценность")

Джулия Робертс ("После охоты")

Тесса Томпсон ("Хэдда")

Ева Виктор ("Прости, девочка")

Лучшая мужская роль в драматическом фильме

Джоэл Эджертон ("Поезд во снах")

Оскар Айзек ("Франкенштейн")

Дуэйн Джонсон ("Крушащая машина")

Майкл Б. Джордан ("Грешники")

Вагнер Моура ("Тайный агент")

Джереми Аллен Уайт ("Спрингстин. Избавь меня от небытия")

Лучшая женская роль в мюзикле или комедии

Роуз Бирн ("Я не железная")

Синтия Эриво ("Wicked: Чародейка. Часть 2")

Кейт Хадсон ("Песня любви")

Чейз Инфинити ("Битва за битвой")

Аманда Сайфред ("Завещание Энн Ли")

Эмма Стоун ("Бугония")

Лучшая мужская роль в мюзикле или комедии

Тимоти Шаламе ("Марти Великолепный")

Джордж Клуни ("Джей Келли")

Леонардо Ди Каприо ("Битва за битвой")

Итан Хоук ("Голубая луна")

Ли Бьон Хон ("Никакого выбора")

Джесси Племонс ("Бугония")

Лучшая женская роль второго плана в фильме

Эмили Блант ("Крушащая машина")

Эль Фэннинг ("Сентиментальная ценность")

Ариана Гранде ("Wicked: Чародейка. Часть 2")

Инга Ибсдоттер Лиллеас ("Сентиментальная ценность")

Эми Мадиган ("Оружие")

Теяна Тейлор ("Битва та битвой")

Лучшая мужская роль второго плана в фильме

Бенисио дель Торо ("Битва за битвой")

Джейкоб Элорди ("Франкенштейн")

Пол Мескаль ("Гамнет")

Шон Пенн ("Битва за битвой")

Стеллан Скашгорд ("Сентиментальная ценность")

Лучший режиссер фильма

Пол Томас Андерсон ("Битва за битвой")

Райан Куглер ("Грешники")

Гильермо дель Торо ("Франкенштейн")

Джафар Панаги ("Это был всего лишь несчастный случай")

Йоаким Триер ("Сентиментальная ценность")

Хлоя Чжао ("Гамнет")

Лучший сценарий к фильму

Пол Томас Андерсон ("Битва за битвой")

Рональд Бронштейн и Джош Сафди ("Марти Великолепный")

Райан Куглер ("Грешники")

Джафар Панаги ("Это был всего лишь несчастный случай")

Эскиль Вогт и Йоаким Триер ("Сентиментальная ценность")

Хлоя Чжао и Мэгги О'Фарелл ("Гамнет")

Лучшая оригинальная музыка к фильму

Александр Деспла ("Франкенштейн")

Людвиг Йоранссон ("Грешники")

Джонни Гринвуд ("Битва за битвой")

Kangding Ray ("Сират")

Макс Рихтер ("Гамнет")

Ганс Циммер ("F1")

Лучшая оригинальная песня к фильму

Dream As One ("Аватар: Огонь и пепел")

Golden ("Кейпоп-охотницы на демонов")

I Lied to You ("Грешники")

No Place Like Home ("Wicked: Чародейка. Часть 2")

The Girl in the Bubble ("Wicked: Чародейка. Часть 2")

Train Dreams ("Поезд во снах")

Лучший драматический сериал

"Дипломатка"

"Больница Питт"

"Одна из многих"

"Разрыв"

"Медленные лошади"

"Белый лотос"

Лучший комедийный сериал или мюзикл

"Начальная школа "Эбботт""

"Медведь"

"Хитрости"

"Никто этого не хочет"

"Убийства в одном здании"

"Киностудия"

Лучший мини-сериал, сериал-антология или фильм для телевидения

"Переходный возраст"

"Всё её вина"

"Зверь во мне"

"Черное зеркало"

"Умереть ради секса"

"Девушка моего сына"

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Кэти Бейтс ("Мэтлок")

Бритт Ловер ("Разрыв")

Хелен Миррен ("МобЛенд")

Белла Рамзи ("Последние из нас")

Кэри Расселл ("Дипломатка")

Риа Сигорн ("Одна из многих")

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Стерлинг К. Браун ("Рай")

Диего Луна ("Андор")

Гари Олдман ("Медленные лошади")

Марк Руффало ("Задание")

Адам Скотт ("Разрыв")

Ноа Уайли ("Больница Питт")

Лучшая женская роль в комедийном сериале или мюзикле

Кристен Белл ("Никто этого не хочет")

Айо Эдебири ("Медведь")

Селена Гомес ("Убийства в одном здании")

Наташа Лайонн ("Покерфейс")

Дженна Ортега ("Венздей")

Джин Смарт ("Хитрости")

Лучшая мужская роль в комедийном сериале или мюзикле

Адам Броуди ("Никто этого не хочет")

Стив Мартин ("Убийства в одном здании")

Глен Пауэлл ("Чед Пауэрс")

Сет Роген ("Киностудия")

Мартин Шорт ("Убийства в одном здании")

Джереми Аллен Уайт ("Медведь")

Лучшая женская роль в мини-сериале, сериале-антологии или фильме для телевидения

Клэр Дэйнс ("Зверь во мне")

Рашида Джонс ("Черное зеркало")

Аманда Сайфред ("Алая река")

Сара Снук ("Всё её вина")

Мишель Уильямс ("Умереть ради секса")

Робин Райт ("Девушка моего сына")

Лучшая мужская роль в мини-сериале, сериале-антологии или фильме для телевидения

Джейкоб Элорди ("Узкая дорога на дальний север")

Пол Джаматти ("Черное зеркало")

Стивен Грэм ("Переходный возраст")

Чарли Ханнэм ("Монстр: История Эда Гина")

Джуд Лоу ("Черный кролик")

Мэтью Рис ("Зверь во мне")

Лучшая женская роль второго плана на телевидении

Кэрри Кун ("Белый лотос")

Эрин Догерти ("Переходный возраст")

Анна Эйнбиндер ("Киностудия")

Паркер Поузи ("Белый лотос")

Эйми Лу Вуд ("Белый лотос")

Лучшая мужская роль второго плана на телевидении

Оуэн Купер ("Переходный возраст")

Билли Крудап ("Утреннее шоу")

Уолтон Хоггинс ("Белый лотос")

Джейсон Айзекс ("Белый лотос")

Трамелл Тиллман ("Разрыв")

Эшли Уолтерс ("Переходный возраст")

Лучшее исполнение в стендап-комедии на телевидении

Билл Мар ("Билл Магер: Кто-то еще видит это?")

Бретт Голдштейн (Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life)

Кевин Харт (Kevin Hart: Acting My Age)

Кумейл Нанджиани (Kumail Nanjiani: Night Thoughts)

Рики Джервейс (Ricky Gervais: Mortality)

Сара Сильверман (Sarah Silverman: PostMortem)

Лучший подкаст