Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт "Золотого глобуса". Список всех номинантов – в материале.

Список номинантов на премию "Золотой глобус 2026"

Лучший драматический фильм

  • "Франкенштейн"
  • "Гамнет"
  • "Это был всего лишь несчастный случай"
  • "Тайный агент"
  • "Сентиментальная ценность"
  • "Грешники"

Лучший мюзикл или комедия

  • "Голубая луна"
  • "Бугония"
  • "Марти Великолепный"
  • "Никакого выбора"
  • "Новая волна"
  • "Битва за битвой"

Лучший анимационный фильм

  • "Арко"
  • "Убийца демонов: Замок Бесконечности"
  • "Элио"
  • "Кейпоп-охотницы на демонов"
  • "Маленькая Амели или герой дождя"
  • "Зверополис 2"

Кинематографические и кассовые достижения

  • "Аватар: Огонь и пепел"
  • "F1"
  • "Кейпоп-охотницы на демонов"
  • "Миссия невозможна: Финальная расплата"
  • "Грешники"
  • "Оружие"
  • "Wicked: Чародейка. Часть 2"
  • "Зверополис 2"

Лучший фильм на иностранном языке

  • "Это был всего лишь несчастный случай"
  • "Никакого выбора"
  • "Тайный агент"
  • "Сентиментальная ценность"
  • "Сират"
  • "Голос Хинд Раджаб"

Лучшая женская роль в драматическом фильме

  • Джесси Бакли ("Гамнет")
  • Дженнифер Лоуренс ("Умри, моя любовь")
  • Ренате Реинсве ("Сентиментальная ценность")
  • Джулия Робертс ("После охоты")
  • Тесса Томпсон ("Хэдда")
  • Ева Виктор ("Прости, девочка")

Лучшая мужская роль в драматическом фильме

  • Джоэл Эджертон ("Поезд во снах")
  • Оскар Айзек ("Франкенштейн")
  • Дуэйн Джонсон ("Крушащая машина")
  • Майкл Б. Джордан ("Грешники")
  • Вагнер Моура ("Тайный агент")
  • Джереми Аллен Уайт ("Спрингстин. Избавь меня от небытия")

Лучшая женская роль в мюзикле или комедии

  • Роуз Бирн ("Я не железная")
  • Синтия Эриво ("Wicked: Чародейка. Часть 2")
  • Кейт Хадсон ("Песня любви")
  • Чейз Инфинити ("Битва за битвой")
  • Аманда Сайфред ("Завещание Энн Ли")
  • Эмма Стоун ("Бугония")

Лучшая мужская роль в мюзикле или комедии

  • Тимоти Шаламе ("Марти Великолепный")
  • Джордж Клуни ("Джей Келли")
  • Леонардо Ди Каприо ("Битва за битвой")
  • Итан Хоук ("Голубая луна")
  • Ли Бьон Хон ("Никакого выбора")
  • Джесси Племонс ("Бугония")

Лучшая женская роль второго плана в фильме

  • Эмили Блант ("Крушащая машина")
  • Эль Фэннинг ("Сентиментальная ценность")
  • Ариана Гранде ("Wicked: Чародейка. Часть 2")
  • Инга Ибсдоттер Лиллеас ("Сентиментальная ценность")
  • Эми Мадиган ("Оружие")
  • Теяна Тейлор ("Битва та битвой")

Лучшая мужская роль второго плана в фильме

  • Бенисио дель Торо ("Битва за битвой")
  • Джейкоб Элорди ("Франкенштейн")
  • Пол Мескаль ("Гамнет")
  • Шон Пенн ("Битва за битвой")
  • Стеллан Скашгорд ("Сентиментальная ценность")

Лучший режиссер фильма

  • Пол Томас Андерсон ("Битва за битвой")
  • Райан Куглер ("Грешники")
  • Гильермо дель Торо ("Франкенштейн")
  • Джафар Панаги ("Это был всего лишь несчастный случай")
  • Йоаким Триер ("Сентиментальная ценность")
  • Хлоя Чжао ("Гамнет")

Лучший сценарий к фильму

  • Пол Томас Андерсон ("Битва за битвой")
  • Рональд Бронштейн и Джош Сафди ("Марти Великолепный")
  • Райан Куглер ("Грешники")
  • Джафар Панаги ("Это был всего лишь несчастный случай")
  • Эскиль Вогт и Йоаким Триер ("Сентиментальная ценность")
  • Хлоя Чжао и Мэгги О'Фарелл ("Гамнет")

Лучшая оригинальная музыка к фильму

  • Александр Деспла ("Франкенштейн")
  • Людвиг Йоранссон ("Грешники")
  • Джонни Гринвуд ("Битва за битвой")
  • Kangding Ray ("Сират")
  • Макс Рихтер ("Гамнет")
  • Ганс Циммер ("F1")

Лучшая оригинальная песня к фильму

  • Dream As One ("Аватар: Огонь и пепел")
  • Golden ("Кейпоп-охотницы на демонов")
  • I Lied to You ("Грешники")
  • No Place Like Home ("Wicked: Чародейка. Часть 2")
  • The Girl in the Bubble ("Wicked: Чародейка. Часть 2")
  • Train Dreams ("Поезд во снах")

Лучший драматический сериал

  • "Дипломатка"
  • "Больница Питт"
  • "Одна из многих"
  • "Разрыв"
  • "Медленные лошади"
  • "Белый лотос"

Лучший комедийный сериал или мюзикл

  • "Начальная школа "Эбботт""
  • "Медведь"
  • "Хитрости"
  • "Никто этого не хочет"
  • "Убийства в одном здании"
  • "Киностудия"

Лучший мини-сериал, сериал-антология или фильм для телевидения

  • "Переходный возраст"
  • "Всё её вина"
  • "Зверь во мне"
  • "Черное зеркало"
  • "Умереть ради секса"
  • "Девушка моего сына"

Лучшая женская роль в драматическом сериале

  • Кэти Бейтс ("Мэтлок")
  • Бритт Ловер ("Разрыв")
  • Хелен Миррен ("МобЛенд")
  • Белла Рамзи ("Последние из нас")
  • Кэри Расселл ("Дипломатка")
  • Риа Сигорн ("Одна из многих")

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

  • Стерлинг К. Браун ("Рай")
  • Диего Луна ("Андор")
  • Гари Олдман ("Медленные лошади")
  • Марк Руффало ("Задание")
  • Адам Скотт ("Разрыв")
  • Ноа Уайли ("Больница Питт")

Лучшая женская роль в комедийном сериале или мюзикле

  • Кристен Белл ("Никто этого не хочет")
  • Айо Эдебири ("Медведь")
  • Селена Гомес ("Убийства в одном здании")
  • Наташа Лайонн ("Покерфейс")
  • Дженна Ортега ("Венздей")
  • Джин Смарт ("Хитрости")

Лучшая мужская роль в комедийном сериале или мюзикле

  • Адам Броуди ("Никто этого не хочет")
  • Стив Мартин ("Убийства в одном здании")
  • Глен Пауэлл ("Чед Пауэрс")
  • Сет Роген ("Киностудия")
  • Мартин Шорт ("Убийства в одном здании")
  • Джереми Аллен Уайт ("Медведь")

Лучшая женская роль в мини-сериале, сериале-антологии или фильме для телевидения

  • Клэр Дэйнс ("Зверь во мне")
  • Рашида Джонс ("Черное зеркало")
  • Аманда Сайфред ("Алая река")
  • Сара Снук ("Всё её вина")
  • Мишель Уильямс ("Умереть ради секса")
  • Робин Райт ("Девушка моего сына")

Лучшая мужская роль в мини-сериале, сериале-антологии или фильме для телевидения

  • Джейкоб Элорди ("Узкая дорога на дальний север")
  • Пол Джаматти ("Черное зеркало")
  • Стивен Грэм ("Переходный возраст")
  • Чарли Ханнэм ("Монстр: История Эда Гина")
  • Джуд Лоу ("Черный кролик")
  • Мэтью Рис ("Зверь во мне")

Лучшая женская роль второго плана на телевидении

  • Кэрри Кун ("Белый лотос")
  • Эрин Догерти ("Переходный возраст")
  • Анна Эйнбиндер ("Киностудия")
  • Паркер Поузи ("Белый лотос")
  • Эйми Лу Вуд ("Белый лотос")

Лучшая мужская роль второго плана на телевидении

  • Оуэн Купер ("Переходный возраст")
  • Билли Крудап ("Утреннее шоу")
  • Уолтон Хоггинс ("Белый лотос")
  • Джейсон Айзекс ("Белый лотос")
  • Трамелл Тиллман ("Разрыв")
  • Эшли Уолтерс ("Переходный возраст")

Лучшее исполнение в стендап-комедии на телевидении

  • Билл Мар ("Билл Магер: Кто-то еще видит это?")
  • Бретт Голдштейн (Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life)
  • Кевин Харт (Kevin Hart: Acting My Age)
  • Кумейл Нанджиани (Kumail Nanjiani: Night Thoughts)
  • Рики Джервейс (Ricky Gervais: Mortality)
  • Сара Сильверман (Sarah Silverman: PostMortem)

Лучший подкаст

  • Armchair Expert with Dax Shepard
  • "Позвони ей, папочка"
  • Good Hang with Amy Poehler
  • The Mel Robbins Podcast
  • SmartLess
  • Вставай первым