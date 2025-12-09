Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт "Золотого глобуса". Список всех номинантов – в материале.
Список номинантов на премию "Золотой глобус 2026"
Лучший драматический фильм
- "Франкенштейн"
- "Гамнет"
- "Это был всего лишь несчастный случай"
- "Тайный агент"
- "Сентиментальная ценность"
- "Грешники"
"Грешники": смотрите онлайн трейлер фильма
Лучший мюзикл или комедия
- "Голубая луна"
- "Бугония"
- "Марти Великолепный"
- "Никакого выбора"
- "Новая волна"
- "Битва за битвой"
"Битва за битвой": смотрите онлайн трейлер фильма
Лучший анимационный фильм
- "Арко"
- "Убийца демонов: Замок Бесконечности"
- "Элио"
- "Кейпоп-охотницы на демонов"
- "Маленькая Амели или герой дождя"
- "Зверополис 2"
"Зверополис 2": смотрите онлайн трейлер мультфильма
Кинематографические и кассовые достижения
- "Аватар: Огонь и пепел"
- "F1"
- "Кейпоп-охотницы на демонов"
- "Миссия невозможна: Финальная расплата"
- "Грешники"
- "Оружие"
- "Wicked: Чародейка. Часть 2"
- "Зверополис 2"
"Wicked: Чародейка. Часть 2": смотрите онлайн трейлер фильма
Лучший фильм на иностранном языке
- "Это был всего лишь несчастный случай"
- "Никакого выбора"
- "Тайный агент"
- "Сентиментальная ценность"
- "Сират"
- "Голос Хинд Раджаб"
"Голос Хинд Раджаб": смотрите онлайн трейлер фильма
Лучшая женская роль в драматическом фильме
- Джесси Бакли ("Гамнет")
- Дженнифер Лоуренс ("Умри, моя любовь")
- Ренате Реинсве ("Сентиментальная ценность")
- Джулия Робертс ("После охоты")
- Тесса Томпсон ("Хэдда")
- Ева Виктор ("Прости, девочка")
"Прости, девочка": смотрите онлайн трейлер фильма
Лучшая мужская роль в драматическом фильме
- Джоэл Эджертон ("Поезд во снах")
- Оскар Айзек ("Франкенштейн")
- Дуэйн Джонсон ("Крушащая машина")
- Майкл Б. Джордан ("Грешники")
- Вагнер Моура ("Тайный агент")
- Джереми Аллен Уайт ("Спрингстин. Избавь меня от небытия")
"Спрингстин. Избавь меня от небытия": смотрите онлайн трейлер фильма
Лучшая женская роль в мюзикле или комедии
- Роуз Бирн ("Я не железная")
- Синтия Эриво ("Wicked: Чародейка. Часть 2")
- Кейт Хадсон ("Песня любви")
- Чейз Инфинити ("Битва за битвой")
- Аманда Сайфред ("Завещание Энн Ли")
- Эмма Стоун ("Бугония")
"Бугония": смотрите онлайн трейлер фильма
Лучшая мужская роль в мюзикле или комедии
- Тимоти Шаламе ("Марти Великолепный")
- Джордж Клуни ("Джей Келли")
- Леонардо Ди Каприо ("Битва за битвой")
- Итан Хоук ("Голубая луна")
- Ли Бьон Хон ("Никакого выбора")
- Джесси Племонс ("Бугония")
"Никакого выбора": смотрите онлайн трейлер фильма
Лучшая женская роль второго плана в фильме
- Эмили Блант ("Крушащая машина")
- Эль Фэннинг ("Сентиментальная ценность")
- Ариана Гранде ("Wicked: Чародейка. Часть 2")
- Инга Ибсдоттер Лиллеас ("Сентиментальная ценность")
- Эми Мадиган ("Оружие")
- Теяна Тейлор ("Битва та битвой")
"Оружие": смотрите онлайн трейлер фильма
Лучшая мужская роль второго плана в фильме
- Бенисио дель Торо ("Битва за битвой")
- Джейкоб Элорди ("Франкенштейн")
- Пол Мескаль ("Гамнет")
- Шон Пенн ("Битва за битвой")
- Стеллан Скашгорд ("Сентиментальная ценность")
"Сентиментальная ценность": смотрите онлайн трейлер фильма
Лучший режиссер фильма
- Пол Томас Андерсон ("Битва за битвой")
- Райан Куглер ("Грешники")
- Гильермо дель Торо ("Франкенштейн")
- Джафар Панаги ("Это был всего лишь несчастный случай")
- Йоаким Триер ("Сентиментальная ценность")
- Хлоя Чжао ("Гамнет")
"Гамнет": смотрите онлайн трейлер фильма
Лучший сценарий к фильму
- Пол Томас Андерсон ("Битва за битвой")
- Рональд Бронштейн и Джош Сафди ("Марти Великолепный")
- Райан Куглер ("Грешники")
- Джафар Панаги ("Это был всего лишь несчастный случай")
- Эскиль Вогт и Йоаким Триер ("Сентиментальная ценность")
- Хлоя Чжао и Мэгги О'Фарелл ("Гамнет")
"Это был лишь несчастный случай": смотрите онлайн трейлер фильма
Лучшая оригинальная музыка к фильму
- Александр Деспла ("Франкенштейн")
- Людвиг Йоранссон ("Грешники")
- Джонни Гринвуд ("Битва за битвой")
- Kangding Ray ("Сират")
- Макс Рихтер ("Гамнет")
- Ганс Циммер ("F1")
"F1": смотрите онлайн трейлер фильма
Лучшая оригинальная песня к фильму
- Dream As One ("Аватар: Огонь и пепел")
- Golden ("Кейпоп-охотницы на демонов")
- I Lied to You ("Грешники")
- No Place Like Home ("Wicked: Чародейка. Часть 2")
- The Girl in the Bubble ("Wicked: Чародейка. Часть 2")
- Train Dreams ("Поезд во снах")
Майли Сайрус – Dream As One: смотрите видео онлайн
Лучший драматический сериал
- "Дипломатка"
- "Больница Питт"
- "Одна из многих"
- "Разрыв"
- "Медленные лошади"
- "Белый лотос"
"Белый лотос": смотрите онлайн трейлер сериала
Лучший комедийный сериал или мюзикл
- "Начальная школа "Эбботт""
- "Медведь"
- "Хитрости"
- "Никто этого не хочет"
- "Убийства в одном здании"
- "Киностудия"
"Киностудия": смотрите онлайн трейлер сериала
Лучший мини-сериал, сериал-антология или фильм для телевидения
- "Переходный возраст"
- "Всё её вина"
- "Зверь во мне"
- "Черное зеркало"
- "Умереть ради секса"
- "Девушка моего сына"
"Девушка моего сына": смотрите онлайн трейлер сериала
Лучшая женская роль в драматическом сериале
- Кэти Бейтс ("Мэтлок")
- Бритт Ловер ("Разрыв")
- Хелен Миррен ("МобЛенд")
- Белла Рамзи ("Последние из нас")
- Кэри Расселл ("Дипломатка")
- Риа Сигорн ("Одна из многих")
"Одна из многих": смотрите онлайн трейлер сериала
Лучшая мужская роль в драматическом сериале
- Стерлинг К. Браун ("Рай")
- Диего Луна ("Андор")
- Гари Олдман ("Медленные лошади")
- Марк Руффало ("Задание")
- Адам Скотт ("Разрыв")
- Ноа Уайли ("Больница Питт")
"Питт": смотрите онлайн трейлер сериала
Лучшая женская роль в комедийном сериале или мюзикле
- Кристен Белл ("Никто этого не хочет")
- Айо Эдебири ("Медведь")
- Селена Гомес ("Убийства в одном здании")
- Наташа Лайонн ("Покерфейс")
- Дженна Ортега ("Венздей")
- Джин Смарт ("Хитрости")
"Хитрости": смотрите онлайн трейлер сериала
Лучшая мужская роль в комедийном сериале или мюзикле
- Адам Броуди ("Никто этого не хочет")
- Стив Мартин ("Убийства в одном здании")
- Глен Пауэлл ("Чед Пауэрс")
- Сет Роген ("Киностудия")
- Мартин Шорт ("Убийства в одном здании")
- Джереми Аллен Уайт ("Медведь")
"Медведь": смотрите онлайн трейлер сериала
Лучшая женская роль в мини-сериале, сериале-антологии или фильме для телевидения
- Клэр Дэйнс ("Зверь во мне")
- Рашида Джонс ("Черное зеркало")
- Аманда Сайфред ("Алая река")
- Сара Снук ("Всё её вина")
- Мишель Уильямс ("Умереть ради секса")
- Робин Райт ("Девушка моего сына")
"Зверь во мне": смотрите онлайн трейлер сериала
Лучшая мужская роль в мини-сериале, сериале-антологии или фильме для телевидения
- Джейкоб Элорди ("Узкая дорога на дальний север")
- Пол Джаматти ("Черное зеркало")
- Стивен Грэм ("Переходный возраст")
- Чарли Ханнэм ("Монстр: История Эда Гина")
- Джуд Лоу ("Черный кролик")
- Мэтью Рис ("Зверь во мне")
"Черный кролик": смотрите онлайн трейлер сериала
Лучшая женская роль второго плана на телевидении
- Кэрри Кун ("Белый лотос")
- Эрин Догерти ("Переходный возраст")
- Анна Эйнбиндер ("Киностудия")
- Паркер Поузи ("Белый лотос")
- Эйми Лу Вуд ("Белый лотос")
"Переходный возраст": смотрите онлайн трейлер сериала
Лучшая мужская роль второго плана на телевидении
- Оуэн Купер ("Переходный возраст")
- Билли Крудап ("Утреннее шоу")
- Уолтон Хоггинс ("Белый лотос")
- Джейсон Айзекс ("Белый лотос")
- Трамелл Тиллман ("Разрыв")
- Эшли Уолтерс ("Переходный возраст")
"Разрыв": смотрите онлайн трейлер сериала
Лучшее исполнение в стендап-комедии на телевидении
- Билл Мар ("Билл Магер: Кто-то еще видит это?")
- Бретт Голдштейн (Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life)
- Кевин Харт (Kevin Hart: Acting My Age)
- Кумейл Нанджиани (Kumail Nanjiani: Night Thoughts)
- Рики Джервейс (Ricky Gervais: Mortality)
- Сара Сильверман (Sarah Silverman: PostMortem)
Лучший подкаст
- Armchair Expert with Dax Shepard
- "Позвони ей, папочка"
- Good Hang with Amy Poehler
- The Mel Robbins Podcast
- SmartLess
- Вставай первым