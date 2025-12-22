"Поезд во снах" есть среди номинантов на премию "Золотой глобус". Фильм будет бороться за победу в категориях "Лучшая мужская роль в драматическом фильме" и "Лучшая оригинальная песня к фильму", пишет 24 Канал.

Тоже интересно Лучший мистический триллер всех времен, который надо посмотреть каждому

О чем фильм "Поезд во снах"?

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Это история о Роберте Грейнире, который живет в Америке в начале XX века, когда происходят изменения. Он остался сиротой в молодом возрасте, поэтому взрослеет в лесах Тихоокеанского Северо-Запада. Мужчина занимается строительством железной дороги. Жену главного героя зовут Глэдис. Влюбленные вместе строят дом, у них рождаются дочь, однако из-за работы Роберт не может проводить достаточно времени с семьей. Вдруг его жизнь меняется.

Это действительно особая история, и она кажется очень уникальной тем, что рассказывает о жизни только одного человека. Это очень простая жизнь. Роберт Грейнир не делает ничего, что действительно меняет ход истории, он не борется в какой-то большой битве и не создает какого-то изобретения, которое меняет жизнь людей, и все же он живет очень глубокой и насыщенной жизнью,

– рассказал режиссер фильма.

"Поезд во снах": смотрите онлайн трейлер фильма

Главную роль в ленте сыграл австралийский актер Джоэл Эдгертон. Он известен по фильмам "Великий Гэтсби", "Звездные войны. Эпизод II. Атака клонов", "Звездные войны. Эпизод III. Месть ситхов" и другими.

Также к фильму "Поезд во снах" присоединились Фелисити Джонс, Керри Кондон, Уильям Г. Мэйси, Пол Шнайдер, Джон Дил, Натаниэль Арканд и Уилл Паттон.