Если вы до сих пор не видели этот фильм с Киану Ривзом, то вас можно считать счастливцами. Потому что те, кто уже видел "Константина", были бы не против "стереть себе память", чтобы посмотреть его снова, пишет 24 Канал.

"Константин: Повелитель тьмы": что известно о фильме?

Режиссер фильма – Фрэнсис Лоуренс который, известен работой над несколькими фильмами в жанре фэнтези и боевика (например, "Голодные игры" и другие).

Главные актеры:

Киану Ривз – Джон Константин;

Рэйчел Вайс – детектив Анжела Додсон / Изабел Додсон;

Шайя ЛаБаф – Чес Креймер;

Тильда Суинтон – архангел Гавриил;

Джимон Гонсу – Миднайт;

Петер Стормаре – Люцифер;

Макс Бейкер, Прюитт Тейлор Винс – также в ключевых ролях.

Продолжительность фильма: 121 минута (2 часа 1 минута).

"Константин: Повелитель тьмы": смотрите трейлер онлайн

Рейтинг IMDb: 7,0/10

Фильм был выпущен в 2005 году. Однако через 20 лет после премьеры создатели вдохновились снять продолжение культовой истории. К главной роли вернулся Киану Ривз.

"Константин 2": смотрите онлайн трейлер фильма

Сюжет фильма "Константин: Повелитель тьмы"

Фильм рассказывает историю Джона Константина – охотника на демонов, который имеет сверхъестественный дар видеть истинные формы ангелов и демонов среди людей. Из-за своего дара и попытки покончить с жизнью он оказался на грани загробной жизни: за грех самоубийства его душа обречена на ад. Но ему дают шанс на спасение – если он будет бороться с силами тьмы, пытающимися прорваться на Землю.

Когда детектив Анжела Додсон обращается к нему с просьбой расследовать странную смерть ее сестры Изабель, которая якобы покончила жизнь самоубийством, Константин узнает, что это часть значительно более глубокого и опасного заговора. Демоны, в частности Маммон, сын Люцифера, стремятся использовать мощный артефакт (Копье Судьбы), чтобы открыть путь для полного вторжения ада на Землю. Константин и его напарник Чес, бывший водитель и ученик, погружаются в мир тьмы, где граница между добром и злом стирается.

Интересно, что фильм не сразу стал культовым, только с годами получил себе статус. В киноленту вложили ориентировочно до 100 миллионов долларов, а вот кассовые сборы составили примерно 230,9 миллионов долларов.