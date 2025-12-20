Сериал "11.22.63" базируется на одноименном романе Стивена Кинга (англ. 11/22/63). Это научно-фантастический триллер с элементами исторической драмы, исследующий путешествие во времени и его последствия. 24 Канал подробно расскажет о сюжете и других деталях ленты.
"11.22.63" – что известно о мини-сериале?
Особенность сериала заключается в том, что у него не один режиссер, а несколько. Среди них: Кевин Макдональд, Джеймс Стронг, Фредерик Туа, Джон Дэвид Коулз, Джеймс Франко и Джеймс Кент.
Главные актеры:
- Джеймс Франко – в роли Джейка Эппинга / Джеймса Амберсона;
- Крис Купер – в роли Эла Темплтона;
- Сара Гадон – в роли Сэйди Данхилл;
- Дэниел Уэббер – в роли Ли Харви Освальда;
- Люси Фрай, Джордж МакКей, Джош Дюамель и другие.
А знали ли вы, что Джеймс Франко, вероятно, больше не вернется к актерской карьере. Все из-за того, что его обвинили в домогательствах.
Количество сезонов: 1
Количество серий: 8
Продолжительность эпизодов: примерно 44 – 81 минуту, в зависимости от серии.
Премьера состоялась 15 февраля 2016 года на платформе Hulu.
Сюжет мини-сериала "11.22.63"
Джейк Эппинг – учитель английского языка из Мену, который живет обычной жизнью после развода. Его знакомый, владелец небольшого заведения Эла Темплтон, находит таинственный портал времени, ведущий в прошлое – в сентябрь 1958 года. Темплтон просит Джейка использовать эту возможность, чтобы предотвратить убийство президента США Джона Кеннеди 22 ноября 1963 года, событие, которое, по его мнению, изменило мир к худшему.
Джейк соглашается, понимая, что это может быть его шанс изменить ход истории. Он путешествует в 1960-е, выбирает имя Джеймс Амберсон, адаптируется к жизни тех лет, устраивается в другой город и пытается найти способ отследить Ли Харви Освальда (убийцу Кеннеди) и остановить планы, которые приведут к трагедии. Но чем больше он погружается в прошлое, тем больше понимает, что прошлое сопротивляется.
Сериал соединил научную фантастику, историческую драму, романтическую линию и триллер.
"11.22.63": смотрите онлайн трейлер сериала
Рейтинг мини-сериала на IMDb: 8,0
Интересно, что некоторые зрители говорят, что сериал не полностью передает глубину книги, поскольку приходилось сжимать сюжет всего в 8 серий.