Сериал "11.22.63" базируется на одноименном романе Стивена Кинга (англ. 11/22/63). Это научно-фантастический триллер с элементами исторической драмы, исследующий путешествие во времени и его последствия. 24 Канал подробно расскажет о сюжете и других деталях ленты.

"11.22.63" – что известно о мини-сериале?

Особенность сериала заключается в том, что у него не один режиссер, а несколько. Среди них: Кевин Макдональд, Джеймс Стронг, Фредерик Туа, Джон Дэвид Коулз, Джеймс Франко и Джеймс Кент.

Главные актеры:

Джеймс Франко – в роли Джейка Эппинга / Джеймса Амберсона;



– в роли Джейка Эппинга / Джеймса Амберсона; Крис Купер – в роли Эла Темплтона;



– в роли Эла Темплтона; Сара Гадон – в роли Сэйди Данхилл;



– в роли Сэйди Данхилл; Дэниел Уэббер – в роли Ли Харви Освальда;



– в роли Ли Харви Освальда; Люси Фрай, Джордж МакКей, Джош Дюамель и другие.

А знали ли вы, что Джеймс Франко, вероятно, больше не вернется к актерской карьере. Все из-за того, что его обвинили в домогательствах.

Количество сезонов: 1

Количество серий: 8

Продолжительность эпизодов: примерно 44 – 81 минуту, в зависимости от серии.

Премьера состоялась 15 февраля 2016 года на платформе Hulu.

Сюжет мини-сериала "11.22.63"

Джейк Эппинг – учитель английского языка из Мену, который живет обычной жизнью после развода. Его знакомый, владелец небольшого заведения Эла Темплтон, находит таинственный портал времени, ведущий в прошлое – в сентябрь 1958 года. Темплтон просит Джейка использовать эту возможность, чтобы предотвратить убийство президента США Джона Кеннеди 22 ноября 1963 года, событие, которое, по его мнению, изменило мир к худшему.

Джейк соглашается, понимая, что это может быть его шанс изменить ход истории. Он путешествует в 1960-е, выбирает имя Джеймс Амберсон, адаптируется к жизни тех лет, устраивается в другой город и пытается найти способ отследить Ли Харви Освальда (убийцу Кеннеди) и остановить планы, которые приведут к трагедии. Но чем больше он погружается в прошлое, тем больше понимает, что прошлое сопротивляется.

Сериал соединил научную фантастику, историческую драму, романтическую линию и триллер.

"11.22.63": смотрите онлайн трейлер сериала

Рейтинг мини-сериала на IMDb: 8,0

Интересно, что некоторые зрители говорят, что сериал не полностью передает глубину книги, поскольку приходилось сжимать сюжет всего в 8 серий.