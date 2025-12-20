Серіал "11.22.63" базується на однойменному романі Стівена Кінга (англ. 11/22/63). Це науково-фантастичний трилер з елементами історичної драми, що досліджує подорож у часі та її наслідки. 24 Канал детально розповість про сюжет та інші деталі стрічки.

"11.22.63" – що відомо про мінісеріал?

Особливість серіалу полягає у тому, що у нього не один режисер, а декілька. Серед них: Кевін Макдональд, Джеймс Стронг, Фредерік Туа, Джон Девід Коулз, Джеймс Франко та Джеймс Кент.

Головні актори:

Джеймс Франко – у ролі Джейка Еппінга / Джеймса Амберсона;



– у ролі Джейка Еппінга / Джеймса Амберсона; Кріс Купер – у ролі Ела Темплтона;



– у ролі Ела Темплтона; Сара Ґадон – у ролі Сейді Данхілл;



– у ролі Сейді Данхілл; Деніел Веббер – у ролі Лі Гарві Освальда;



– у ролі Лі Гарві Освальда; Люсі Фрай, Джордж МакКей, Джош Дюамель та інші.

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 8

Тривалість епізодів: приблизно 44 – 81 хвилину, залежно від серії.

Прем'єра відбулася 15 лютого 2016 року на платформі Hulu.

Сюжет мінісеріалу "11.22.63"

Джейк Еппінг – учитель англійської мови з Мену, який живе звичайним життям після розлучення. Його знайомий, власник невеликого закладу Ела Темплтон, знаходить таємничий портал часу, що веде у минуле – у вересень 1958 року. Темплтон просить Джейка використати цю можливість, щоб запобігти вбивству президента США Джона Кеннеді 22 листопада 1963 року, подію, яка, на його думку, змінила світ на гірше.

Джейк погоджується, розуміючи, що це може бути його шанс змінити хід історії. Він подорожує у 1960-ті, обирає ім'я Джеймс Амберсон, адаптується до життя тих років, влаштовується в інше місто і намагається знайти спосіб відстежити Лі Гарві Освальда (вбивцю Кеннеді) та зупинити плани, які призведуть до трагедії. Але чим більше він занурюється у минуле, тим більше розуміє, що минуле чинить спротив.

Серіал поєднав наукову фантастику, історичну драму, романтичну лінію та трилер.

"11.22.63": дивіться онлайн трейлер серіалу

Рейтинг мінісеріалу на IMDb: 8,0

Цікаво, що деякі глядачі кажуть, що серіал не повністю передає глибину книги, оскільки доводилося стискати сюжет всього у 8 серій.