Дехто набирає вагу, а дехто худне до кісток. У матеріалі 24 Каналу ми покажемо найяскравіші перевтілення.

Рекомендуємо Де дивитися серіал "Белла Віта" онлайн безплатно українською

Як змінювались актори заради ролей?

Іноді, переглядаючи стрічки, глядачі не можуть повірити, що люди, яких вони бачать на екрані, – це одна й та сама особа як у моторошному трилері, так і у веселій кінокомедії. Актори готові на величезні жертви, аби виглядати справді реалістично на екрані.

Дехто з них жертвує зовнішністю, здоров'ям і навіть проходить реабілітацію, яка згодом може тривати роками. Вони худнуть або, навпаки, набирають вагу до невпізнаваності. Тож, порівнюючи їхні фото з різних фільмів, іноді важко уявити, що це одна й та сама людина.

У нашій добірці ми зробили фотопорівняння акторів у різних стрічках, аби ви могли побачити, на що вони готові заради того, щоб закохати глядача у свого персонажа та виглядати переконливо. Дивіться фотопорівняння:

Крістіан Бейл у стрічках "Престиж" і "Машиніст"



Крістіан Бейл / Колаж 24 Каналу

Колін Фаррел у фільмах "Фантастичні звірі і де їх шукати" і "Пінгвін"



Колін Фаррел / Колаж 24 Каналу

Ґері Олдман у проєктах "Гаррі Поттер і Орден Фенікса" і "Темні часи"



Ґері Олдман / Колаж 24 Каналу

Брендан Фрейзер у стрічках "Мумія" і "Кит"



Брендан Фрейзер / Колаж 24 Каналу

Майкл Фассбендер у фільмах "Безславні виродки" і "Голод"



Майкл Фассбендер / Колаж 24 Каналу

Очевидно, ці актори обожнюють свою роботу й готові до радикальних перевтілень, ризиків та експериментів, аби бути справжніми професіоналами. Адже акторство вимагає від людини готовності до кардинальних змін. І найчастіше такі жертви себе виправдовують.