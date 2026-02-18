Некоторые набирают вес, а некоторые худеют до костей. В материале 24 Канала мы покажем самые яркие перевоплощения.

Как менялись актеры ради ролей?

Иногда, просматривая ленты, зрители не могут поверить, что люди, которых они видят на экране, – это одно и то же лицо как в жутком триллере, так и в веселой кинокомедии. Актеры готовы на огромные жертвы, чтобы выглядеть действительно реалистично на экране.

Некоторые из них жертвует внешностью, здоровьем и даже проходит реабилитацию, которая впоследствии может длиться годами. Они худеют или, наоборот, набирают вес до неузнаваемости. Поэтому, сравнивая их фото из разных фильмов, иногда трудно представить, что это один и тот же человек.

В нашей подборке мы сделали фотосравнение актеров в разных лентах, чтобы вы могли увидеть, на что они готовы ради того, чтобы влюбить зрителя в своего персонажа и выглядеть убедительно. Смотрите фотосравнения:

Кристиан Бэйл в лентах "Престиж" и "Машинист"



Кристиан Бэйл / Коллаж 24 Канала

Колин Фаррел в фильмах "Фантастические звери и где их искать" и "Пингвин"



Колин Фаррел / Коллаж 24 Канала

Гэри Олдман в проектах "Гарри Поттер и Орден Феникса" и "Темные времена"



Гэри Олдман / Коллаж 24 Канала

Брендан Фрейзер в лентах "Мумия" и "Кит"



Брендан Фрейзер / Коллаж 24 Канала

Майкл Фассбендер в фильмах "Бесславные ублюдки" и "Голод"



Майкл Фассбендер / Коллаж 24 Канала

Очевидно, эти актеры обожают свою работу и готовы к радикальным перевоплощениям, рисков и экспериментов, чтобы быть настоящими профессионалами. Ведь актерство требует от человека готовности к кардинальным изменениям. И чаще всего такие жертвы себя оправдывают.