4 фильма о Санта-Клаусе, которые возвращают веру в чудо

Уже скоро начнется период рождественско-новогодних праздников. Это прекрасная возможность, чтобы окунуться в зимнюю атмосферу с помощью фильмов о старом мужчине с красным колпаком на голове, который раздает подарки всем людям по миру.

24 Канал собрал подборку фильмов, которые дарят ощущение чуда, тепла и семейного уюта, напоминая, что праздники – это не только подарки, но и вера в добро.

"Санта-Клаус", 1994

Рейтинг IMDb: 6,6

Скотт Келвин – обычный мужчина, который случайно становится свидетелем несчастья: настоящий Санта падает с его крыши. По странному рождественскому закону именно он теперь должен стать новым Сантой. Скотт пытается справиться с неожиданной миссией, объяснить семье свою трансформацию и выполнить обязанности главного волшебника праздников.

Всего есть три части этой рождественской истории.

"Санта-Клаус": смотрите онлайн трейлер фильма

"Рождественские хроники", 2018

Рейтинг IMDb: 6,6

Когда брат и сестра случайно пугают Санту и заставляют его сани попасть в аварию, Рождество оказывается под угрозой. Теперь дети должны помочь настоящему Санте исправить беду, найти оленей и спасти праздник для всех людей мира. Санта в исполнении Курта Рассела – харизматичный, стильный и не совсем такой, как в классических фильмах, что делает этот рождественский приключенческий фильм особенно интересным.

Всего есть две части этого рождественского приключения.

"Рождественские хроники": смотрите онлайн трейлер фильма

"Чудо на 34-й улице", 1994

Рейтинг IMDb: 7,9

Крис Крингл – добрый и скромный человек, который работает Сантой в универмаге Macy's. Он утверждает, что является настоящим Санта Клаусом, что вызывает сомнения у взрослых, но вселяет надежду детям. Когда Криса пытаются объявить сумасшедшим, маленькая девочка и адвокат становятся на его сторону, доказывая, что чудо – это не выдумка.

"Чудо на 34-й улице": смотрите онлайн трейлер фильма

"Санта и компания", 2017

Рейтинг IMDb: 6,33

У Санта-Клауса – большая проблема: все 92 тысячи эльфов внезапно заболели, и теперь никто не может изготавливать подарки. Чтобы спасти Рождество, Санта вынужден самостоятельно отправиться на Землю в поисках лекарств. Оказавшись в современном мире, он сталкивается с хаосом, недоразумениями и законами, которые совсем не работают в пользу волшебных существ. Санта знакомится с семьей, которая соглашается ему помочь, но времени все меньше – Рождество уже на пороге.

"Санта и компания": смотрите онлайн трейлер фильма

