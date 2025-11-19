Но некоторые фанатские теории о комедийной истории, где семья забывает Кевина одного дома, может прятать за собой некоторые непредсказуемые истории, что удивят любого зрителя, пишет 24 Канал.

Может заинтересовать Он больше не актер: где сейчас главный герой фильма "Один дома 3"

Такие варианты развития событий могут в корне изменить традиционное представление о рождественской истории семьи Маккалистеров.

Питер Маккалистер (отец семьи) – глава мафиози

Главное украшение фильма – роскошный дом семьи. По сюжету не раскрыли никаких деталей, кем работает отец семьи, что может позволить себе жилье и еще и отпуск в Европе.

Поэтому предполагают, что Маккалистеры зарабатывают деньги не честным способом. Согласно теории, отец Кевина – глава мафиозного клана, что позволило заработать такое состояние.

Как подтверждение приводят факты, что семья очень легко относится к расходам, а у Кевина присутствует агрессивность, с которой он защищал дом от грабителей. Фанаты также предлагают вспомнить момент, когда в дом зашел человек в форме полицейского, а Питер поинтересовался, пришли ли это за ним. Якобы такой себе намек на то, что его деятельность может быть незаконной.

Фильм "Один дома" / Кадр из фильма

"Мокрые бандиты" – не главные негодяи фильма

В фанатской теории предполагают, что дядя Фрэнк – более негативный персонаж, чем Гарри и Марв, которые сами себя назвали "мокрыми бандитами", а затем – "липкими бандитами".

Замечают, что брат Питера постоянно испытывает негативные эмоции к Кевину, а также является откровенно скупым, о чем парень указал во второй части фильма.

По мнению фанов, именно дядя Фрэнк накликал грабителей на дом Маккалистеров. Все из-за того, что он завидует достатку брата, поэтому его натура решила испортить жизнь родному человеку.

Дядя Фрэнк / Кадр из фильма "Один дома"

Кевин – призрак или гений-психопат?

Иногда фанатские теории пересекают некоторую границу, что волосы на коже встают дыбом. Некоторые предполагают, что Кевин – мертвый, а его персонаж – призрак, который терроризирует семью, а потом еще и избивает бандитов.

Кто-то говорит, что парню присущи черты гения-психопата, ведь его ловушки жестокие и изощренные, что указывает на определенные расстройства.

В пример зловещести героя приводят его фразу: "Я заставил свою семью исчезнуть", а конструкции, которые он построил как защиту от бандитов, заставляют считать, что Кевин – архитектор игр на выживание из фильма "Пила".

Фильм "Один дома" / Кадр из фильма

Конечно, трудно поверить, что авторы фильма имели в своих мыслях именно такие предположения относительно семьи, ведь в реальности история о мальчике, оставшемся один дома, является замечательной комедией на рождественскую тематику. Но кто мы такие, чтобы запрещать фанатам придумывать собственные теории?!

А недавно мы рассказывали о малоизвестных фактах фильма "Один дома".