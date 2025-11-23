4 фільми про Санта-Клауса, які повертають віру у диво

Уже незабаром розпочнеться період різдвяно-новорічних свят. Це чудова нагода, щоб поринути у зимову атмосферу за допомогою фільмів про старого чоловіка з червоним ковпаком на голові, який роздає подарунки усім людям по світу.

24 Канал зібрав добірку фільмів, які дарують відчуття дива, тепла та сімейного затишку, нагадуючи, що свята – це не лише подарунки, а й віра у добро.

Також читайте Батько – голова мафіозі, а Кевін – привид: неординарні фанатські теорії про фільм "Сам удома"

"Санта-Клаус", 1994

Рейтинг IMDb: 6,6

Скотт Келвін – звичайний чоловік, який випадково стає свідком нещастя: справжній Санта падає з його даху. За дивним різдвяним законом саме він тепер має стати новим Сантою. Скотт намагається впоратися з несподіваною місією, пояснити родині свою трансформацію та виконати обов'язки головного чарівника свят.

Усього є три частини цієї різдвяної історії.

"Санта-Клаус": дивіться онлайн трейлер фільму

"Різдвяні хроніки", 2018

Рейтинг IMDb: 6,6

Коли брат і сестра випадково лякають Санту й змушують його санчата потрапити в аварію, Різдво опиняється під загрозою. Тепер діти мають допомогти справжньому Санті виправити халепу, знайти оленів і врятувати свято для всіх людей світу. Санта у виконанні Курта Рассела – харизматичний, стильний і не зовсім такий, як у класичних фільмах, що робить цей різдвяний пригодницький фільм особливо цікавим.

Всього є дві частини цієї різдвяної пригоди.

"Різдвяні хроніки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Чудо на 34-й вулиці", 1994

Рейтинг IMDb: 7,9

Кріс Крінґл – добрий і скромний чоловік, який працює Сантою в універмазі Macy's. Він стверджує, що є справжнім Санта Клаусом, що викликає сумніви у дорослих, але вселяє надію дітям. Коли Кріса намагаються оголосити божевільним, маленька дівчинка та адвокат стають на його бік, доводячи, що диво – це не вигадка.

"Чудо на 34-й вулиці": дивіться онлайн трейлер фільму

"Санта і компанія", 2017

Рейтинг IMDb: 6,33

У Санта-Клауса – велика проблема: всі 92 тисячі ельфів раптово захворіли, і тепер ніхто не може виготовляти подарунки. Щоб врятувати Різдво, Санта змушений самостійно вирушити на Землю у пошуках ліків. Опинившись у сучасному світі, він стикається з хаосом, непорозуміннями та законами, які зовсім не працюють на користь чарівних істот. Санта знайомиться з родиною, яка погоджується йому допомогти, але часу дедалі менше – Різдво вже на порозі.

"Санта і компанія": дивіться онлайн трейлер фільму

Також рекомендуємо до перегляду 5 популярних кінофраншиз, які обожнюють мільйони.