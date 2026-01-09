3 зимних фильма о собаках, которые стоит посмотреть с детьми
- Фильм "Снежные псы" (2002) рассказывает о стоматологе из Майами, который получает в наследство ездовых собак на Аляске.
- "В поисках Санта Лапуса" (2010) – история о собаке Санты, который пытается спасти Рождество.
Приближаются выходные, которые многие проводят в семейном кругу. Сейчас на улице холодно и снежно, поэтому можно остаться дома и смотреть интересные фильмы или сериалы с близкими.
24 Канал расскажет, какие фильмы о собаках можно посмотреть с детьми. Они идеально подойдут для уютного зимнего дня.
Какие зимние фильмы про собак посмотреть с детьми?
"Снежные псы" (2002)
- Рейтинг IMDb: 5.2/10
Стоматолог из Майами Тед Брукс отправляется на Аляску, чтобы получить свое наследство. Приехав туда, мужчина узнает, что ему достались озорные ездовые собаки, которые к тому же обижаются на него.
"Снежные псы": смотрите онлайн трейлер фильма
"Снежная пятерка" (2008)
- Рейтинг IMDb: 5.1/10
В фильме рассказывается о пяти щенках, которые случайно оказываются на Аляске. Там они встречают Шасту и его владельца Адама, у которого есть мечта выиграть гонки на собачьих упряжках. Щенки решают помочь Шасте осуществить желание мальчика, а также добраться до аэропорта, что на финишной прямой.
"Снежная пятерка": смотрите онлайн трейлер фильма
"В поисках Санта Лапуса" (2010)
- Рейтинг IMDb: 5.4/10
Санта и его собака Лапус отправляются в Нью-Йорк. Однако волшебник теряет волшебный кристалл и память, поэтому его друг объединяется с девочкой-сиротой Квинн и другими собаками, чтобы спасти Рождество.
"В поисках Санта Лапуса": смотрите онлайн трейлер фильма