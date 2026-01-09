24 Канал расскажет, какие фильмы о собаках можно посмотреть с детьми. Они идеально подойдут для уютного зимнего дня.

Какие зимние фильмы про собак посмотреть с детьми?

"Снежные псы" (2002)

Рейтинг IMDb: 5.2/10

Стоматолог из Майами Тед Брукс отправляется на Аляску, чтобы получить свое наследство. Приехав туда, мужчина узнает, что ему достались озорные ездовые собаки, которые к тому же обижаются на него.

"Снежная пятерка" (2008)

Рейтинг IMDb: 5.1/10

В фильме рассказывается о пяти щенках, которые случайно оказываются на Аляске. Там они встречают Шасту и его владельца Адама, у которого есть мечта выиграть гонки на собачьих упряжках. Щенки решают помочь Шасте осуществить желание мальчика, а также добраться до аэропорта, что на финишной прямой.

"В поисках Санта Лапуса" (2010)

Рейтинг IMDb: 5.4/10

Санта и его собака Лапус отправляются в Нью-Йорк. Однако волшебник теряет волшебный кристалл и память, поэтому его друг объединяется с девочкой-сиротой Квинн и другими собаками, чтобы спасти Рождество.

