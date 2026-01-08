В такой период часто хочется просто остаться дома и посмотреть интересный фильм, который сделает вечер еще более уютным. В материале 24 Канала мы рассказываем о ленте, что может стать идеальным вариантом для такого настроения.

Кому стоит смотреть фильм "Мальчик по имени Рождество"?

Всем тем, кто по-настоящему влюблен в зиму, стоит выбрать для просмотра фильм "Мальчик по имени Рождество". Это семейная рождественская фэнтези-лента, которая вышла в ноябре 2021 года. Сейчас фильм можно посмотреть на стриминговой платформе Netflix.

Режиссером этой волшебной истории стал Гил Кинан, а главные роли исполнили такие актеры:

Генри Ловфулл,

Тоби Джонс,

Салли Хокинс,

Кристен Виг,

Михиль Хаусман,

Джим Бродбент,

Мэгги Смит и другие.

Лента получила в основном положительные оценки критиков и зрителей за волшебную атмосферу и семейную сказочность, хотя некоторые обозреватели отмечали смешанные впечатления о сценарии. Впрочем, если вам хочется закутаться в теплое одеяло, взять в руки попкорн и включить фильм, пока за окном бушует метель, "Мальчик по имени Рождество" – отличный выбор.

"Мальчик по имени Рождество": смотрите онлайн трейлер фильма

О чем сюжет фильма "Мальчик по имени Рождество"?

Сюжет рассказывает сказочную историю о юном Николасе – обычного мальчика, который отправляется в далекий, заснеженный север, чтобы найти своего пропавшего отца и принести надежду в свое королевство.

Во время путешествия он попадает в волшебную страну эльфов – поселка Эльфгельм, где встречает новых друзей: умную мышь Миику и упрямого оленя Блитцена, и в конце концов открывает свою настоящую судьбу.

Какие еще фильмы стоит посмотреть, пока за окном снегопад?

Если же вы уже видели фильм "Мальчик по имени Рождество" и не хотите пересматривать его еще раз, то на стриминговой платформе Netflix сейчас особое место занимают украинские комедии, которые дарят настоящее ощущение зимней радости и праздника.

В частности, одним из самых популярных фильмов является "Поезд к Рождеству", а также лента "Поезд в 31 декабря". Кроме того, на днях на стриминговой платформе Netflix состоялась премьера фильма "Стражи Рождества". Среди этих новинок вы точно найдете своего фаворита, поэтому приглашайте в гости родных и близких и устраивайте настоящий вечер кинопросмотра уже сегодня.