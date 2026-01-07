Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Netflix.ua. В материале вы узнаете больше подробностей о сюжете ленты.

Фильм "Стражи Рождества" вышел на Netflix

6 января на стриминговой платформе Netflix состоялась премьера еще одного украинского фильма – ленты "Стражи Рождества". В Украине премьера фильма состоялась 13 ноября 2025 года. Если вы не успели посмотреть его в кинотеатрах своего города, теперь это можно сделать онлайн.

Сюжет разворачивается вокруг трех легендарных волшебников – Святого Николая, Санта-Клауса и древнего духа зимы. Все они соревнуются между собой, ведь каждый стремится стать главным символом зимних праздников в Украине.

"Стражи Рождества": смотрите онлайн трейлер фильма

Наперегонки они пытаются осуществить желание маленькой Веры. Однако девочка мечтает только об одном – чтобы Рождества вообще не существовало. Из-за этого праздник вместе со всеми его традициями и атрибутами исчезает из памяти людей, а город окутывает глубокая печаль.

Волшебники же превращаются в обычных людей. Теперь, чтобы спасти мир от настоящего Армагеддона, им придется объединиться и вернуть Вере веру в чудо и свет Рождества.

Какие украинские фильмы сейчас популярны на Netflix?

Еженедельно стриминговая платформа Netflix обновляет список самых популярных фильмов и сериалов, которые смотрят украинцы. На этой неделе в рейтинг попали сразу четыре украинских фильма. Более того, именно украинская лента возглавила список.

Первое место в рейтинге занимает фильм "Поезд к Рождеству". Кроме того, на четвертой строчке разместилась украинская комедия "Родительские сборы", пятое место занял фильм Антона Птушкина "Антарктида", а вслед за ними в рейтинге идет лента "Поезд в 31 декабря".