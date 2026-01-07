Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Netflix.ua. У матеріалі ви дізнаєтеся більше подробиць про сюжет стрічки.
Фільм "Вартові Різдва" вийшов на Netflix
6 січня на стримінговій платформі Netflix відбулася прем'єра ще одного українського фільму – стрічки "Вартові Різдва". В Україні прем’єра фільму відбулася 13 листопада 2025 року. Якщо ви не встигли переглянути його в кінотеатрах свого міста, тепер це можна зробити онлайн.
Сюжет розгортається навколо трьох легендарних чарівників – Святого Миколая, Санта-Клауса та прадавнього духа зими. Усі вони змагаються між собою, адже кожен прагне стати головним символом зимових свят в Україні.
"Вартові Різдва": дивіться онлайн трейлер фільму
Наввипередки вони намагаються здійснити бажання маленької Віри. Однак дівчинка мріє лише про одне – щоб Різдва взагалі не існувало. Через це свято разом з усіма його традиціями та атрибутами зникає з пам'яті людей, а місто огортає глибокий сум.
Чарівники ж перетворюються на звичайних людей. Тепер, щоб урятувати світ від справжнього Армагеддону, їм доведеться об'єднатися та повернути Вірі віру в диво й світло Різдва.
Які українські фільми зараз популярні на Netflix?
Щотижня стримінгова платформа Netflix оновлює список найпопулярніших фільмів і серіалів, які дивляться українці. Цього тижня до рейтингу потрапили одразу чотири українські фільми. Ба більше, саме українська стрічка очолила список.
Перше місце в рейтингу посідає фільм "Потяг до Різдва". Крім того, на четвертій сходинці розмістилася українська комедія "Батьківські збори", п'яте місце посів фільм Антона Птушкіна "Антарктида", а слідом за ними в рейтингу йде стрічка "Потяг у 31 грудня".