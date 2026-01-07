Адже це стрічки, які точно вміють розсмішити, підняти настрій та подарувати позитивні емоції. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали для вас комедії 2025 року, які точно зроблять ваш вечір яскравішим.

Які комедії 2025 року подивитись ввечері?

"Фінікійська схема"

Це американо-німецький кінофільм у жанрі шпигунської комедії, зрежисований Весом Андерсоном. Прем'єра відбулась 18 травня 2025 року, в основній конкурсній програмі 78-го Каннського кінофестивалю. Українські глядачі побачили стрічку у травні 2025 року.

За сюжетом, після чергового замаху на своє життя один із найбагатших людей світу – жорсткий і безкомпромісний Анатоль "Жа-Жа" Корда – вирішує розшукати свою 20-річну доньку Лізл, яка веде життя послушниці, щоб передати їй усі свої статки. Попри напружені й складні стосунки з батьком, Лізл погоджується прийняти його пропозицію, маючи намір використати ці гроші на добрі справи.

"Фінікійська схема": дивіться онлайн трейлер фільму

Разом вони вирушають у масштабну подорож сучасною Фінікією в пошуках інвесторів для втілення цього задуму. До цієї подорожі також долучається норвезький репетитор Лізл – ентомолог Бйорн Лунд. Паралельно в історії розгортається ще одна лінія: Лізл починає власне розслідування вбивства своєї матері, яке сталося понад десять років тому.

"Правила флірту"

Ще одна комедія, прем'єра якої відбулась у 2025 році. Це історія про любовний трикутник, непорозуміння, романтичні пригоди та несподівані повороти подій, які можуть бути доленосними. Стрічка про те, якими ми можемо бути у різні моменти прийняття рішень.

"Правила флірту": дивіться онлайн трейлер фільму

"Бабуні"

Ця американська комедія довго була однією із найпопулярніших на стримінговій платформі Netflix серед українських глядачів. Прем'єра відбулась у травні 2025 року. Сьогодні стрічка має доволі високі глядацькі рейтинги.

За сюжетом, утрата матері спонукає чоловіка ризикнути всім і створити італійський ресторан, у якому готуватимуть бабусі, що призводить до величезної кількості комічних моментів. Тому, якщо ви у пошуку цікавої, легкої комедії, "Бабуні" точно зможуть підняти вам настрій.

"Бабуні": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вічність"

Ще одна американська комедія, яку варто переглянути, – фільм "Вічність". Його прем'єра відбулася в листопаді 2025 року. Стрічка розповідає про Джоан, яка опинилася в потойбіччі. Там її душа стикається з надзвичайно важким вибором: з ким провести вічність – з чоловіком, з яким вона прожила все життя, чи з першим коханням, який помер молодим і чекав на її прихід десятиліттями.

"Вічність": дивіться онлайн трейлер фільму

У головних ролях – Майлз Теллер, Елізабет Олсен, Каллум Тернер, Джон Ерлі та Да'Він Джой Рендольф.