У такий період часто хочеться просто залишитися вдома й подивитися цікавий фільм, який зробить вечір ще затишнішим. У матеріалі 24 Каналу ми розповідаємо про стрічку, що може стати ідеальним варіантом для такого настрою.

Кому варто дивитись фільм "Хлопчик на ім'я Різдво"?

Усім тим, хто по-справжньому закоханий у зиму, варто обрати для перегляду фільм "Хлопчик на ім'я Різдво". Це сімейна різдвяна фентезі-стрічка, яка вийшла у листопаді 2021 року. Нині фільм можна переглянути на стримінговій платформі Netflix.

Режисером цієї чарівної історії став Ґіл Кінан, а головні ролі виконали такі актори:

Генрі Ловфулл,

Тобі Джонс,

Саллі Гокінс,

Крістен Віг,

Міхіль Гаусман,

Джим Бродбент,

Меґґі Сміт та інші.

Стрічка отримала здебільшого позитивні оцінки критиків і глядачів за чарівну атмосферу та сімейну казковість, хоча деякі оглядачі відзначали змішані враження щодо сценарію. Втім, якщо вам хочеться закутатися в теплу ковдру, взяти до рук попкорн і увімкнути фільм, поки за вікном лютує хуртовина, "Хлопчик на ім'я Різдво" – чудовий вибір.

"Хлопчик на ім'я Різдво": дивіться онлайн трейлер фільму

Про що сюжет фільму "Хлопчик на ім'я Різдво"?

Сюжет розповідає казкову історію про юного Ніколаса – звичайного хлопчика, який вирушає в далеку, засніжену північ, щоб знайти свого зниклого батька й принести надію у своє королівство.

Під час подорожі він потрапляє до чарівної країни ельфів – селища Ельфгельм, де зустрічає нових друзів: розумну мишу Міїку та впертого оленя Блітцена, і зрештою відкриває свою справжню долю.

Які ще фільми варто подивитись, поки за вікном снігопад?

Якщо ж ви вже бачили фільм "Хлопчик на ім'я Різдво" і не хочете переглядати його вкотре, то на стримінговій платформі Netflix нині особливе місце займають українські комедії, які дарують справжнє відчуття зимової радості та свята.

Зокрема, одним із найпопулярніших фільмів є "Потяг до Різдва", а також стрічка "Потяг у 31 грудня". Крім того, днями на стримінговій платформі Netflix відбулася прем'єра фільму "Вартові Різдва". Серед цих новинок ви точно знайдете свого фаворита, тож запрошуйте в гості рідних і близьких та влаштовуйте справжній вечір кіноперегляду вже сьогодні.