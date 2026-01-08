Водночас, поки вдома немає електроенергії, можна запалити світло у своєму серці, переглянувши цікавий новий фільм у кінотеатрі свого міста. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо про найновіші фільми, які варто подивитися в кіно вже зараз.

Які фільми подивитись у кінотеатрі?

"Пісня любові"

Один із найновіших фільмів, який вийшов у українських кінотеатрах 8 січня 2026 року, – це американський біографічний музично-драматичний фільм. Головні ролі виконали Х'ю Джекман та Кейт Гатсон. Історія заснована на реальних подіях і надихає, окрилює глядача. Фільм розповідає про двох музикантів, які вирішують ризикувати, боротися за свою мрію та долати численні випробування, що стають для них справжнім відкриттям і дверима у нове життя.

"Пісня любові": дивіться онлайн трейлер фільму

Глядачі вже відзначають, що це неймовірно приємна історія, сповнена музики. Крім того, фільм вирізняється чудовим акторським складом і продуманим сюжетом. Якщо ви прихильник натхненних стрічок, цей фільм обов'язково варто подивитися.

У картині також знялися Майкл Імперіолі, Стівен Фішер, Джим Белуші, Елла Андерсон, King Princess, Мустафа Шакір та Гадсон Гілберт Генслі.

"7 бажань"

Це українська стрічка, яка вийшла 8 січня 2026 року – пригодницька комедія, у якій головні ролі виконали Артур Логай, Ксенія Мішина, Дар'я Петрожицька, Римма Зюбірна, Володимир Кравчук, Сергій Калантай та інші. Історія розповідає про юриста Олександра, який отримує шанс на роботу мрії та можливість звільнитися з ненависної роботи шефа-дивака. Він готовий ризикувати всім і жертвувати часом із сім'єю.

"7 бажань": дивіться онлайн трейлер фільму

Але одного дня все йде шкереберть: вся їжа перетворюється на смаколики, поруч бігає кудлатий пес, а всі друзі та рідні вважають його поліцейським. До того ж у його житті раптом з'являється дівчина, в яку він колись був палко закоханий, і закохується в нього по вуха. Видається, Олександрові доведеться повертати собі здоровий глузд, що створює справжню низку комічних моментів.

"Випробувальний термін"

Ще одна українська комедія, яка вийшла у світ, – "Випробувальний термін". Головні ролі виконали Катерина Кузнєцова та Кирило Парастаєв. Фільм зняла Ірина Громозда за сценарієм Євгена Бургера. Стрічка розповідає про доньку бізнесмена Поліну, яка звикла до безтурботного життя.

"Випробувальний термін": дивіться онлайн трейлер фільму

Але одного дня вона опиняється на випробувальному терміні у рекламній агенції. Поліна змагається за посаду з Романом, який дивиться на світ зовсім інакше. Згодом їхнє суперництво переростає у конфлікти, де стає важко відрізнити робочі завдання від особистих взаємин.