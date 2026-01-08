В то же время, пока дома нет электроэнергии, можно зажечь свет в своем сердце, посмотрев интересный новый фильм в кинотеатре своего города. В материале 24 Канала рассказываем о новейших фильмах, которые стоит посмотреть в кино уже сейчас.

Какие фильмы посмотреть в кинотеатре?

"Песня любви"

Один из самых новых фильмов, который вышел в украинских кинотеатрах 8 января 2026, – это американский биографический музыкально-драматический фильм. Главные роли исполнили Хью Джекман и Кейт Хатсон. История основана на реальных событиях и вдохновляет, окрыляет зрителя. Фильм рассказывает о двух музыкантах, которые решают рисковать, бороться за свою мечту и преодолевать многочисленные испытания, которые становятся для них настоящим открытием и дверью в новую жизнь.

"Песня любви": смотрите онлайн трейлер фильма

Зрители уже отмечают, что это невероятно приятная история, полна музыки. Кроме того, фильм отличается замечательным актерским составом и продуманным сюжетом. Если вы поклонник вдохновенных лент, этот фильм обязательно стоит посмотреть.

В картине также снялись Майкл Империоли, Стивен Фишер, Джим Белуши, Элла Андерсон, King Princess, Мустафа Шакир и Гадсон Гилберт Хенсли.

"7 желаний"

Это украинская лента, которая вышла 8 января 2026 – приключенческая комедия, в которой главные роли исполнили Артур Логай, Ксения Мишина, Дарья Петрожицкая, Римма Зюбирная, Владимир Кравчук, Сергей Калантай и другие. История рассказывает о юристе Александре, который получает шанс на работу мечты и возможность уволиться с ненавистной работы шефа-чудака. Он готов рисковать всем и жертвовать временем с семьей.

"7 желаний": смотрите онлайн трейлер фильма

Но однажды все идет наперекосяк: вся еда превращается во вкусности, рядом бегает лохматый пес, а все друзья и родные считают его полицейским. К тому же в его жизни вдруг появляется девушка, в которую он когда-то был пылко влюблен, и влюбляется в него по уши. Кажется, Александру придется возвращать себе здравый смысл, что создает настоящую череду комических моментов.

"Испытательный срок"

Еще одна украинская комедия, которая вышла в свет, – "Испытательный срок". Главные роли исполнили Екатерина Кузнецова и Кирилл Парастаев. Фильм сняла Ирина Громозда по сценарию Евгения Бургера. Лента рассказывает о дочери бизнесмена Полине, которая привыкла к беззаботной жизни.

"Испытательный срок": смотрите онлайн трейлер фильма

Но однажды она оказывается на испытательном сроке в рекламном агентстве. Полина соревнуется за должность с Романом, который смотрит на мир совсем иначе. Впоследствии их соперничество перерастает в конфликты, где становится трудно отличить рабочие задачи от личных отношений.