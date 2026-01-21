Стримінгова платформа Netflix оновила рейтинг фільмів, які зараз найпопулярніші в Україні. У списку є фільми різних жанрів, тож кожен зможе знайти те, що сподобається.

Які фільми на Netflix зараз дивляться українці?

"Зрив"

Новий американський бойовик-трилер зараз у топі. Події відбуваються в Маямі, де поліцейські знаходять схованку з мільйонами готівки. Звістка про конфіскацію викликає недовіру й підозри, тож тепер перед ними стоїть завдання з'ясувати, кому ж насправді можна довіряти.

"Зрив": дивіться онлайн трейлер фільму

"Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці"

Це екранізація однойменної романтичної комедії Емілі Генрі, яка вже викликала фурор в мережі. Головні герої – зовсім різні, але водночас є найкращими друзями. Вони живуть далеко одне від одного, але вже десять років дотримуються традиції – один тиждень літніх канікул проводять разом.

"Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці": дивіться онлайн трейлер фільму

"Остання пригода. Дивні дива 5: За кадром"

Документальний фільм про створення фінального сезону "Дивних див". У стрічці показаний процес створення останніх епізодів.

"Остання пригода. Дивні дива 5: За кадром": дивіться онлайн трейлер фільму

Також зараз дивляться такі фільми:

"Вартові Різдва";

"Потяг до Різдва";

"Ножі наголо: Прокинься, покійнику";

"Кейпоп-мисливці на демонів";

"Батьківські збори";

"Ґрінч";

"Антарктида".

В Україні також обговорюють новий серіал "Тиха нава"

Цей серіал з Олександром Рудинським та Анастасією Пустовіт наробив чимало галасу в мережі. Це перший український детективний трилер в стилі true crime. Події відбуваються в однойменному провінційному містечку. Там молодий юрист Адам Юшкевич випадково опиняється в центрі розслідування серії жорстоких злочинів.