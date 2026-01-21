Стримінгова платформа Netflix оновила рейтинг фільмів, які зараз найпопулярніші в Україні. У списку є фільми різних жанрів, тож кожен зможе знайти те, що сподобається.
Які фільми на Netflix зараз дивляться українці?
"Зрив"
Новий американський бойовик-трилер зараз у топі. Події відбуваються в Маямі, де поліцейські знаходять схованку з мільйонами готівки. Звістка про конфіскацію викликає недовіру й підозри, тож тепер перед ними стоїть завдання з'ясувати, кому ж насправді можна довіряти.
"Зрив": дивіться онлайн трейлер фільму
"Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці"
Це екранізація однойменної романтичної комедії Емілі Генрі, яка вже викликала фурор в мережі. Головні герої – зовсім різні, але водночас є найкращими друзями. Вони живуть далеко одне від одного, але вже десять років дотримуються традиції – один тиждень літніх канікул проводять разом.
"Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці": дивіться онлайн трейлер фільму
"Остання пригода. Дивні дива 5: За кадром"
Документальний фільм про створення фінального сезону "Дивних див". У стрічці показаний процес створення останніх епізодів.
"Остання пригода. Дивні дива 5: За кадром": дивіться онлайн трейлер фільму
Також зараз дивляться такі фільми:
- "Вартові Різдва";
- "Потяг до Різдва";
- "Ножі наголо: Прокинься, покійнику";
- "Кейпоп-мисливці на демонів";
- "Батьківські збори";
- "Ґрінч";
- "Антарктида".
В Україні також обговорюють новий серіал "Тиха нава"
Цей серіал з Олександром Рудинським та Анастасією Пустовіт наробив чимало галасу в мережі. Це перший український детективний трилер в стилі true crime. Події відбуваються в однойменному провінційному містечку. Там молодий юрист Адам Юшкевич випадково опиняється в центрі розслідування серії жорстоких злочинів.