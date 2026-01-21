Стриминговая платформа Netflix обновила рейтинг фильмов, которые сейчас самые популярные в Украине. В списке есть фильмы разных жанров, поэтому каждый сможет найти то, что понравится.

Какие фильмы на Netflix сейчас смотрят украинцы?

"Срыв"

Новый американский боевик-триллер сейчас в топе. События происходят в Майами, где полицейские находят тайник с миллионами наличных. Известие о конфискации вызывает недоверие и подозрения, и теперь перед ними стоит задача выяснить, кому же на самом деле можно доверять.

"Срыв": смотрите онлайн трейлер фильма

"Люди, которых мы встречаем в отпуске"

Это экранизация одноименной романтической комедии Эмили Генри, которая уже произвела фурор в сети. Главные герои – совершенно разные, но одновременно являются лучшими друзьями. Они живут далеко друг от друга, но уже десять лет придерживаются традиции – одну неделю летних каникул проводят вместе.

"Люди, которых мы встречаем в отпуске": смотрите онлайн трейлер фильма

"Последнее приключение. Дивные чудеса 5: За кадром"

Документальный фильм о создании финального сезона "Очень странных чудес". В ленте показан процесс создания последних эпизодов.

"Последнее приключение. Очень странные дела 5: За кадром": смотрите онлайн трейлер фильма

Также сейчас смотрят такие фильмы:

"Стражи Рождества";

"Поезд к Рождеству";

"Ножи наголо: Проснись, покойник";

"Кейпоп-охотники на демонов";

"Родительское собрание";

"Гринч";

"Антарктида".

