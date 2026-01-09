24 Канал розповість, які фільми про собак можна подивитися з дітьми. Вони ідеально підійдуть для затишного зимового дня.
До речі Поки за вікном сніжить: що подивитись на Netflix для затишного зимового вечора
Які зимові фільми про собак подивитися з дітьми?
"Снігові пси" (2002)
- Рейтинг IMDb: 5.2/10
Стоматолог із Маямі Тед Брукс відправляється на Аляску, щоб отримати свій спадок. Приїхавши туди, чоловік дізнається, що йому дісталися бешкетні їздові собаки, які до того ж ображаються на нього.
"Снігові пси": дивіться онлайн трейлер фільму
"Снігова п'ятірка" (2008)
- Рейтинг IMDb: 5.1/10
У фільмі розповідається про п'ятьох цуценят, які випадково опиняються на Алясці. Там вони зустрічають Шасту та його власника Адама, в якого є мрія виграти перегони на собачих упряжках. Цуценяти вирішують допомогти Шасті здійснити бажання хлопчика, а також дістатися до аеропорту, що на фінішній прямій.
"Снігова п'ятірка": дивіться онлайн трейлер фільму
"У пошуках Санта Лапуса" (2010)
- Рейтинг IMDb: 5.4/10
Санта та його собака Лапус відправляються до Нью-Йорка. Проте чарівник втрачає чарівний кристал і пам'ять, тож його друг об'єднується з дівчинкою-сиротою Квінн та іншими собаками, щоб врятувати Різдво.
"У пошуках Санта Лапуса": дивіться онлайн трейлер фільму