24 Канал розповість, які фільми про собак можна подивитися з дітьми. Вони ідеально підійдуть для затишного зимового дня.

Які зимові фільми про собак подивитися з дітьми?

"Снігові пси" (2002)

Рейтинг IMDb: 5.2/10

Стоматолог із Маямі Тед Брукс відправляється на Аляску, щоб отримати свій спадок. Приїхавши туди, чоловік дізнається, що йому дісталися бешкетні їздові собаки, які до того ж ображаються на нього.

"Снігові пси": дивіться онлайн трейлер фільму

"Снігова п'ятірка" (2008)

Рейтинг IMDb: 5.1/10

У фільмі розповідається про п'ятьох цуценят, які випадково опиняються на Алясці. Там вони зустрічають Шасту та його власника Адама, в якого є мрія виграти перегони на собачих упряжках. Цуценяти вирішують допомогти Шасті здійснити бажання хлопчика, а також дістатися до аеропорту, що на фінішній прямій.

"Снігова п'ятірка": дивіться онлайн трейлер фільму

"У пошуках Санта Лапуса" (2010)

Рейтинг IMDb: 5.4/10

Санта та його собака Лапус відправляються до Нью-Йорка. Проте чарівник втрачає чарівний кристал і пам'ять, тож його друг об'єднується з дівчинкою-сиротою Квінн та іншими собаками, щоб врятувати Різдво.

"У пошуках Санта Лапуса": дивіться онлайн трейлер фільму