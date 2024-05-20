Те, кто вдохновляет на борьбу: 3 высокорейтинговых фильма о спортивных наставниках

Многие люди имеют своих спортивных фаворитов, за которых не просто болеют, а поддерживают всем сердцем как во время побед, так и при поражениях. За спиной известных спортсменов – не только их поклонники, но и тренеры – люди, которые ведут своих подопечных к высоким результатам.

Редакция Кино 24 совместно с партнером Favbet подобрала одни из лучших фильмов, которые рассказывают о спортивных наставниках. Эти высокорейтинговые ленты расскажут, что переживают тренеры и какую роль они играют в жизни спортсменов.

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"Вспоминая титанов"

Спортивный фильм создан в 2000 году режиссером Боазом Якиным. Сценарий базируется на настоящей истории тренера Германа Буна, который объединил в одной команде людей с разным цветом кожи.

События драмы разворачиваются в 1971 году в средней школе в Александрии, штате Вирджиния. Афроамериканца Германа Буна назначают в тренерский штаб "Титанов". Чтобы смягчить напряжение из-за расовой дискриминации, Бун становится главным тренером по приказу школьного округа.

Белокожие игроки команды начинают бойкотировать матчи и тренировки, однако пыл стихает, когда помощником тренера становится их бывший наставник. Стычки из-за цвета кожи прекращаются: все благодаря умелому тренеру Буну и упорным тренировкам. Но это было лишь одно препятствие на пути к званию чемпионов штата.

Ленту считают одной из лучших среди фильмов об американском футболе. На сайте Rotten Tomatoes фильм получил оценку 72% от критиков и 93% от зрителей.

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"Мы – одна команда"

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

В 2006 году на экраны вышла спортивная драма американского режиссера Джозефа Макгинти Никола, известного как Макджи. Одним из продюсеров стал Василий Иваник, имеющий украинские корни.

Фильм переносит зрителя в осень 1970 года, когда футбольная команда Университета Маршала летела домой после поражения. Заканчивая рейс, самолет упал, а все, кто был на борту, погибли: среди них – члены команды и тренерский состав.

Руководитель университета Дональд Дедмон решает приостановить футбольную программу, но меняет свое мнение благодаря совету друга. Директор нанимает тренера Джека Лингела, который собирает новую команду (в основном из первокурсников) и пытается вдохновить ее на победу.

Учитывая небольшой опыт, сначала команда проигрывает соперникам. Но следующая игра показывает, что не существует ничего невозможного.

"Мы – одна команда": смотрите трейлер онлайн

"Второй шанс"

Биографическую спортивную драму создал режиссер Фил Джоану в 2006 году. Она рассказывает зрителям о тех людях, которые совершили ошибку однажды и должны отбывать срок в исправительном учреждении. Кажется, что они уже обречены, но жизнь готова давать еще один шанс, если он нужен.

Тренер Шон Портер не отворачивается от этих людей и готов поддержать их в трудное время. Мужчина верит в то, что спорт способен подарить подросткам утраченную уверенность в себе, развить командный дух и дисциплинированность, что так важно для успеха.

Шон создает футбольную команду из заключенных: они не только играют, но и живут по всем правилам спорта. Лента дает подумать над тем, стоит ли давать людям второй шанс.

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Лига чемпионов подходит к окончанию

Нынешний масштабный футбольный турнир, проводимый между европейскими клубами, совсем скоро завершится. Весь долгий путь прошли и добрались до финального матча мадридский "Реал" и "Борруссия" Дортмунд.

Эти команды разыграют главный трофей 1 июня на "Уэмбли". Нам будет за кого болеть, ведь в составе "Реала" есть украинец Андрей Лунин, который приложил немало усилий для успеха команды. В частности, он выиграл серию пенальти в дуэли с "Манчестер Сити" и совершил 12 сейвов. Сделать игру 1 июня в Лондоне интересной и почувствовать себя внутри действа поможет лицензионный букмекер – компания Favbet.

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Интересно, что в целом в финал Лиги чемпионов выходило четверо игроков из Украины. Это:

Андрей Шевченко, который выиграл в турнир в 2003 году,

Анатолий Тимощук, который не только игнорирует войну России против Украины, но и живет в Санкт-Петербурге и работает на врага,

Александр Зинченко, сыгравший 9 матчей в Лиге чемпионов-2021,

и, собственно, Андрей Лунин.

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