Кино 24 подготовило 4 свадебных фильма, которые точно придутся вам по душе. Поэтому, устраивайтесь поудобнее, собирайте друзей и наслаждайтесь просмотром этих популярных кинолент.

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"Война невест"

В этом фильме зрителям показано сложную динамику дружбы, что превращается в соперничество, когда две подруги детства оказываются в разногласиях относительно будущих свадебных церемоний.

По сюжету, конфликт между главными героинями возникает, когда они узнают, что их свадьбы запланированы на один день, да еще и в одном заведении – месте, о котором они обе мечтали для своего особого дня. То, что когда-то было тесной связью между подругами, быстро портится, поскольку они начинают своего рода соревнования, к тому же прибегают к мелочному и злонамеренному поведению по отношению друг к другу.

Теперь возникает вопрос – сорвут ли подруги собственные свадьбы, или, возможно, кто-то из них выйдет победителем, организовав церемонию все же на запланированное время?

"Война невест": смотрите онлайн трейлер фильма

"Подружки невесты"

В фильме "Подружки невесты" главная героиня Энни проживает сложный период своей жизни. После разрыва со своим парнем и закрытия бизнеса из-за кризиса Энни трудно найти хоть какую-то радость. Однако, когда ее подруга просит ее быть главной подружкой невесты, Энни с не очень с большим энтузиазмом, но все же берется за эту роль. Выполняя обязанности по планированию свадьбы и организации девичника, Энни знакомится с другими подружками невесты, которые имеют собственные "тараканы в голове". После долгих раздумий, как же провести девичник, группа решает провести его в Вегасе. Там и начинается шквал безумных приключений.

"Подружки невесты": смотрите онлайн трейлер фильма

"Безумно богатые азиаты"

Молодая девушка Рэйчел, американка китайского происхождения, попадает в водоворот драматических событий, готовясь к встрече с семьей своего возлюбленного в Сингапуре.

По сюжету, девушка уже второй год встречается с Ником Янгом. Парень получил приглашение на свадьбу старого друга, на которую позвал с собой Рэйчел, поэтому он возвращается домой в сопровождении своей возлюбленной. Время пришло – девушке придется познакомиться с родней Ника. Однако дело оказывается даже серьезнее, чем сама Рэйчел могла себе представить. Проблема не только в том, что она выросла в Соединенных Штатах и не знает реалий азиатской жизни. Рэйчел не могла и представить, что ее любимый – выходец из очень богатой семьи. Но проблем добавляет и то, что властная мать Ника не может допустить для него такой пары...

"Безумно богатые азиаты": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Незваные гости"

Неожиданно двое близких друзей, Джон и Джереми, изобрели уникальную стратегию знакомства с привлекательными женщинами. Их метод заключается в переодевании в костюмы, придумывании хитроумных предысторий и приход на свадьбу незнакомых для них людей. На этих мероприятиях они нацелены на одиноких подружек невесты, которые испытывают разочарование в своей личной жизни. Привлекательность бесплатной еды, шампанского и танцев с красивыми женщинами оказывается непреодолимой для двойки друзей.

Однако их план претерпевает неожиданный поворот, когда у Джона неожиданно возникают чувства к женщине, с которой он знакомится на свадьбе. Неожиданно его приоритеты смещаются, и тогда беззаботный холостяк начинает ставить под сомнение свой образ жизни.

"Незваные гости": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильмы про свадьбы всегда помогают поднять настроение, увлекая зрителей в водоворот волнующих событий, которые проживают главные герои. Почувствуйте и вы атмосферу, которая царит на экране вместе с ними, просматривая эти интересные ленты.