5 культовых польских фильмов об Украине, которые должен увидеть каждый

Последние годы польское кино все активнее показывает Украину, особенно в контексте полномасштабного вторжения России. Эта заинтересованность прослеживается и в совместном украинско-польском роуд-муви "Две сестры", который 24 апреля вышел в отечественных кинотеатрах.

Кино 24 собрали подборку из пяти польских фильмов, исследующих украинскую реальность через призму войны, потери, беженства и человеческого достоинства.

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"Две сестры" (2024)

Режиссер: Лукаш Карвовски

Две сводные сестры отправляются из Польши в охваченную войной Украину, чтобы забрать раненого отца-волонтера. Их путешествие становится не только физическим испытанием, но и путем к восстановлению семейных связей. Фильм снят во время активных боевых действий, что придает ему особую аутентичность.

Многие роли в ленте исполнили украинские актеры, среди которых Александр Рудинский, Ирма Витовская и Марина Кошкина. Также в ленте сыграли самих себя те украинцы и украинки, которых команда встречала на протяжении пути героинь.

"Две сестры": смотрите онлайн трейлер фильма

"Под вулканом" (2024)

Режиссер: Дэмиан Коцур

Украинская семья проводит отпуск на Тенерифе, когда узнает о полномасштабном вторжении России. Невозможность вернуться домой превращает их в беженцев. Фильм исследует эмоциональное состояние героев, вынужденных искать новую жизнь в незнакомой среде. Лента с украинскими актерами Анастасией Карпенко и Романом Луцким получила признание на международных кинофестивалях, в частности, в Торонто и Гдыне.

"Под вулканом": смотрите онлайн трейлер фильма

"Откуда Куда" (2023)

Режиссер: Мацей Хамела

Документальный фильм, снят в жанре роуд-муви, следит за микроавтобусом, перевозящим украинских беженцев из охваченных войной территорий. Режиссер, который сам управляет транспортом, фиксирует эмоции и истории пассажиров, создавая интимный портрет войны. Лента получила более 30 наград, включая Гран-при на одном из самых престижных документальных фестивалей мира – Sheffield DocFest.

"Откуда Куда": смотрите онлайн трейлер фильма

"Папа" (2022)

Режиссер: Анна Малышевская

После внезапной смерти украинской няни, польский дальнобойщик берет на себя ответственность за свою дочь и ее подругу. Вместе они отправляются в путешествие, что становится для них испытанием и возможностью переосмыслить отношения. Фильм сочетает элементы драмы и комедии, раскрывая тему межкультурного взаимопонимания. Над фильмом работал украинский продакшн Family.



Фильм "Папа" / Кадр из фильма

"В Украине" (2023)

Режиссеры: Петр Павлус, Томаш Вольски

Документальная лента без закадрового голоса и интервью показывает повседневную жизнь в Украине во время полномасштабной войны. Кадры разрушенных городов, импровизированных укрытий и будничных ритуалов создают глубокий портрет страны в состоянии начала большой войны. Фильм был представлен на Берлинале и получил положительные отзывы критиков.

"В Украине": смотрите онлайн трейлер фильма

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