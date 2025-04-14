"Когда ты выйдешь замуж" вышел на Netflix 9 апреля. Однако на платформе есть немало других украинских комедий, которые мы собрали в подборку от Кино 24.

Советуем Блестящий высокорейтинговый детектив, который точно оценит каждый любитель жанра

Какие украинские комедии есть на Netflix

Иногда все, что нужно – это включить хорошую комедию и дать себе возможность просто посмеяться. И для этого совсем не обязательно искать что-то иностранное – украинское кино уже давно умеет смешить, удивлять и заряжать позитивом. Заходите на Netflix, выбирайте любимую ленту – и вперед, к хорошему вечеру!

Мы собрали для вас подборку блестящих украинских комедий, которые точно не дадут скучать:

  • "Поймать Кайдаша"
  • "Крашанка"
  • "Люксембург, Люксембург"

"Люксембург, Люксембург": смотрите онлайн трейлер фильма

  • "Поезд в 31 декабря"
  • "Коза ностра. Мама едет"
  • "Я, "Победа" и Берлин"

"Я, "Победа" и Берлин": смотрите онлайн трейлер фильма

  • "Приключения S Николая"
  • "Свингеры"
  • "Янтарные копы"
  • "Сумасшедшая свадьба"

"Сумасшедшая свадьба": смотрите онлайн трейлер фильма

  • "11 детей из Моршина"
  • "Лучшие выходные"

Неважно, или вы дома наедине, с семьей или в компании друзей – украинская комедия всегда рядом, чтобы подарить вам улыбку.