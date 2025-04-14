"Когда ты выйдешь замуж" вышел на Netflix 9 апреля. Однако на платформе есть немало других украинских комедий, которые мы собрали в подборку от Кино 24.
Советуем Блестящий высокорейтинговый детектив, который точно оценит каждый любитель жанра
Какие украинские комедии есть на Netflix
Иногда все, что нужно – это включить хорошую комедию и дать себе возможность просто посмеяться. И для этого совсем не обязательно искать что-то иностранное – украинское кино уже давно умеет смешить, удивлять и заряжать позитивом. Заходите на Netflix, выбирайте любимую ленту – и вперед, к хорошему вечеру!
Мы собрали для вас подборку блестящих украинских комедий, которые точно не дадут скучать:
- "Поймать Кайдаша"
- "Крашанка"
- "Люксембург, Люксембург"
"Люксембург, Люксембург": смотрите онлайн трейлер фильма
- "Поезд в 31 декабря"
- "Коза ностра. Мама едет"
- "Я, "Победа" и Берлин"
"Я, "Победа" и Берлин": смотрите онлайн трейлер фильма
- "Приключения S Николая"
- "Свингеры"
- "Янтарные копы"
- "Сумасшедшая свадьба"
"Сумасшедшая свадьба": смотрите онлайн трейлер фильма
- "11 детей из Моршина"
- "Лучшие выходные"
Неважно, или вы дома наедине, с семьей или в компании друзей – украинская комедия всегда рядом, чтобы подарить вам улыбку.