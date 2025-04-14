"Коли ти вийдеш заміж" вийшов на Netflix 9 квітня. Однак на платформі є чимало інших українських комедій, які ми зібрали в добірку від Кіно 24.
Радимо Блискучий високорейтинговий детектив, який точно оцінить кожен любитель жанру
Які українські комедії є на Netflix
Деколи все, що потрібно – це ввімкнути хорошу комедію й дати собі можливість просто посміятися. І для цього зовсім не обов'язково шукати щось іноземне – українське кіно вже давно вміє смішити, дивувати та заряджати позитивом. Заходьте на Netflix, обирайте улюблену стрічку – і вперед, до гарного вечора!
Ми зібрали для вас підбірку блискучих українських комедій, які точно не дадуть нудьгувати:
- "Спіймати Кайдаша"
- "Крашанка"
- "Люксембург, Люксембург"
"Люксембург, Люксембург": дивіться онлайн трейлер фільму
- "Потяг у 31 грудня"
- "Коза ностра. Мама їде"
- "Я, "Побєда" і Берлін"
"Я, "Побєда" і Берлін": дивіться онлайн трейлер фільму
- "Пригоди S Миколая"
- "Свінгери"
- "Бурштинові копи"
- "Скажене весілля"
"Скажене весілля": дивіться онлайн трейлер фільму
- "11 дітей з Моршина"
- "Найкращі вихідні"
Неважливо, чи ви вдома наодинці, з сім'єю або в компанії друзів – українська комедія завжди поруч, щоб подарувати вам усмішку.