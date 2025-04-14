"Коли ти вийдеш заміж" вийшов на Netflix 9 квітня. Однак на платформі є чимало інших українських комедій, які ми зібрали в добірку від Кіно 24.

Радимо Блискучий високорейтинговий детектив, який точно оцінить кожен любитель жанру

Які українські комедії є на Netflix

Деколи все, що потрібно – це ввімкнути хорошу комедію й дати собі можливість просто посміятися. І для цього зовсім не обов'язково шукати щось іноземне – українське кіно вже давно вміє смішити, дивувати та заряджати позитивом. Заходьте на Netflix, обирайте улюблену стрічку – і вперед, до гарного вечора!

Ми зібрали для вас підбірку блискучих українських комедій, які точно не дадуть нудьгувати:

  • "Спіймати Кайдаша"
  • "Крашанка"
  • "Люксембург, Люксембург"

"Люксембург, Люксембург": дивіться онлайн трейлер фільму

  • "Потяг у 31 грудня"
  • "Коза ностра. Мама їде"
  • "Я, "Побєда" і Берлін"

"Я, "Побєда" і Берлін": дивіться онлайн трейлер фільму

  • "Пригоди S Миколая"
  • "Свінгери"
  • "Бурштинові копи"
  • "Скажене весілля"

"Скажене весілля": дивіться онлайн трейлер фільму

  • "11 дітей з Моршина"
  • "Найкращі вихідні"

Неважливо, чи ви вдома наодинці, з сім'єю або в компанії друзів – українська комедія завжди поруч, щоб подарувати вам усмішку.