Для фанатів детективів чудово підійде стрічка "Таємниці Лос-Анджелеса". У матеріалі Кіно 24 ми розповідаємо більше про сюжет.

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Про що сюжет фільму "Таємниці Лос-Анджелеса"

Ця високорейтингова історія розповідає про "темний бік" Лос-Анджелеса 1950-х. До речі, стрічка отримала позитивні відгуки від критиків і 9 номінацій на Оскар.

Все підозріло… всі продаються… у всього є своя зворотна сторона,

– йдеться в анонсі фільму.

"Таємниці Лос-Анджелеса": дивіться онлайн трейлер фільму

У центрі сюжету, історія про трьох детективів, які розслідують масове вбивство в кафе "Нічна Сова".

Після того як місцевого мафіозного боса Міккі Коена саджають за ґрати, у злочинному світі починається кривава боротьба за владу. Мафіозі рвуться до трону, а поліція намагається зупинити хаос. У центрі подій – троє копів, кожен зі своїми принципами, амбіціями й темними таємницями.

Їх втягнуто у небезпечну гру корупції, змови й зради. І все ускладнюється ще більше, коли з’ясовується: вони – не лише колеги, а й суперники в любовному трикутнику з фатальною жінкою з розкішного борделю.