Невозможно оторваться: 5 фильмов о ворах, которые можно посмотреть на Netflix

Каждое ограбление в кино выглядит произведением искусства. Ведь нужно продумать гениальный план, выполнить его и еще и избежать наказания. Такие ленты захватывают внимание с первых минут.

Кино 24 предлагает подборку фильмов о самых сообразительных ворах, воров и ограблениях. Все эти кинокартины можно найти на стриминговой платформе Netflix.

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"Красное сообщение"

Интерпол выпускает "красное сообщение". Международная организация хочет выследить и поймать самого известного вора в мире искусства. Чтобы достичь своей цели, профайлеру ФБР приходится встать на его сторону. Комедийный боевик собрал самых известных актеров современности и стал довольно популярным.

"Красное сообщение": смотрите трейлер онлайн

"Армия воров"

Это приквел к фильму "Армия мертвецов". Триллер рассказывает о Людвиге Дитере, который кажется обычным менеджером банка. На самом деле Людвиг – сообразительный взломщик сейфов. О его выходках узнает незнакомка, которая предлагает мужчине совершить грандиозное преступление в Европе. Она предлагает взломать десятки сейфов, которые охраняет чуть ли не армия охранников. Удастся ли им осуществить план до зомби-апокалипсиса?

"Армия воров": смотрите трейлер онлайн

"Похищение вора"

Стюардесса и ее парень имеют гениальный план. Чтобы погасить старый долг, они решают украсть партию бриллиантов. Но их намерение летит наперекосяк: кто-то неожиданно похищает самолет. Индийская лента, вышедшая в 2023 году, высоко оценена критиками и зрителями.

"Похищение вора": смотрите трейлер онлайн

"Взлет"

Американский комедийный триллер вышел в 2024 году. События разворачиваются на Боинге 777, летящем из Лондона в Цюрих. Бывшая девушка одного вора уговаривает его совершить ограбление. Миссия кажется невозможной: из самолета нужно похитить золото стоимостью 500 миллионов долларов.

"Взлет": смотрите трейлер онлайн

"Воровки"

Французский комедийный фильм рассказывает о двух опытных воров, которые являются лучшими подругами. Они устали от преступной жизни и постоянных рисков, а потому хотят отойти от дел. Девушки планируют последнюю "вылазку" втроем: опытная воровка, дерзкая водительница и сообразительная напарница.

"Воровки": смотрите трейлер онлайн

Выбирайте фильм, который больше всего понравился вам из этого перечня. И скорее просматривать его на Netflix!