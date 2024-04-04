Кіно 24 пропонує добірку фільмів про найбільш кмітливих злодіїв, крадіїв та пограбування. Усі ці кінокартини можна знайти на стримінговій платформі Netflix.

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"Червоне повідомлення"

Інтерпол випускає "червоне повідомлення". Міжнародна організація хоче вистежити та спіймати найвідомішого злодія у світі мистецтва. Щоб досягти своєї мети, профайлеру ФБР доводиться стати на його бік. Комедійний бойовик зібрав найвідоміших акторів сучасності та став доволі популярним.

"Червоне повідомлення": дивіться трейлер онлайн

"Армія злодіїв"

Це приквел до фільму "Армія мерців". Трилер розповідає про Людвіга Дітера, який здається звичайним менеджером банку. Насправді Людвіг – кмітливий зламувач сейфів. Про його витівки дізнається незнайомка, яка пропонує чоловіку здійснити грандіозний злочин у Європі. Вона пропонує зламати десятки сейфів, які охороняє мало не армія охоронців. Чи вдасться їм здійснити план до зомбі-апокаліпсису?

"Армія злодіїв": дивіться трейлер онлайн

"Викрадення злодія"

Стюардеса та її хлопець мають геніальний план. Щоб погасити старий борг, вони вирішують вкрасти партію діамантів. Та їхній намір летить шкереберть: хтось несподівано викрадає літак. Індійська стрічка, що вийшла у 2023 році, високо оцінена критиками та глядачами.

"Викрадення злодія": дивіться трейлер онлайн

"Зліт"

Американський комедійний трилер вийшов у 2024 році. Події розгортаються на Боїнгу 777, що летить з Лондона в Цюрих. Колишня дівчина одного злодія вмовляє його вчинити пограбування. Місія здається неможливою: з літака потрібно викрасти золото вартістю 500 мільйонів доларів.

"Зліт": дивіться трейлер онлайн

"Злодійки"

Французький комедійний фільм розповідає про двох досвідчених злодійок, які є найкращими подругами. Вони втомилися від злочинного життя та постійних ризиків, а тому хочуть відійти від справ. Дівчата планують останню "вилазку" утрьох: досвідчена крадійка, зухвала водійка та кмітлива напарниця.

"Злодійки": дивіться трейлер онлайн

Обирайте фільм, який найбільше сподобався вам з цього переліку. Та мерщій переглядати його на Netflix!