Кіно 24 пропонує добірку фільмів про найбільш кмітливих злодіїв, крадіїв та пограбування. Усі ці кінокартини можна знайти на стримінговій платформі Netflix.
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"Червоне повідомлення"
Інтерпол випускає "червоне повідомлення". Міжнародна організація хоче вистежити та спіймати найвідомішого злодія у світі мистецтва. Щоб досягти своєї мети, профайлеру ФБР доводиться стати на його бік. Комедійний бойовик зібрав найвідоміших акторів сучасності та став доволі популярним.
"Червоне повідомлення": дивіться трейлер онлайн
"Армія злодіїв"
Це приквел до фільму "Армія мерців". Трилер розповідає про Людвіга Дітера, який здається звичайним менеджером банку. Насправді Людвіг – кмітливий зламувач сейфів. Про його витівки дізнається незнайомка, яка пропонує чоловіку здійснити грандіозний злочин у Європі. Вона пропонує зламати десятки сейфів, які охороняє мало не армія охоронців. Чи вдасться їм здійснити план до зомбі-апокаліпсису?
"Армія злодіїв": дивіться трейлер онлайн
"Викрадення злодія"
Стюардеса та її хлопець мають геніальний план. Щоб погасити старий борг, вони вирішують вкрасти партію діамантів. Та їхній намір летить шкереберть: хтось несподівано викрадає літак. Індійська стрічка, що вийшла у 2023 році, високо оцінена критиками та глядачами.
"Викрадення злодія": дивіться трейлер онлайн
"Зліт"
Американський комедійний трилер вийшов у 2024 році. Події розгортаються на Боїнгу 777, що летить з Лондона в Цюрих. Колишня дівчина одного злодія вмовляє його вчинити пограбування. Місія здається неможливою: з літака потрібно викрасти золото вартістю 500 мільйонів доларів.
"Зліт": дивіться трейлер онлайн
"Злодійки"
Французький комедійний фільм розповідає про двох досвідчених злодійок, які є найкращими подругами. Вони втомилися від злочинного життя та постійних ризиків, а тому хочуть відійти від справ. Дівчата планують останню "вилазку" утрьох: досвідчена крадійка, зухвала водійка та кмітлива напарниця.
"Злодійки": дивіться трейлер онлайн
Обирайте фільм, який найбільше сподобався вам з цього переліку. Та мерщій переглядати його на Netflix!