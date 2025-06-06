В свеженькой подборке от Кино 24 выбирайте своего фаворита и наслаждайтесь просмотром сегодня вечером или на выходных.

Советуем Остросюжетный фильм, который захватывает с первых минут и никого не оставляет равнодушным: что это за лента

"Ее сердце"

Эта история основана на реальных событиях. В фильме речь идет о журналисте Даниэле Перла, который в 2002 году исчез в Карачи во время расследования возможных связей между Аль-Каидой и пакистанскими спецслужбами. Его разоблачили боевики, которые были связаны с Омаром Шейхом и впоследствии трагически казнили на территории Пакистана.

"Ее сердце": смотрите онлайн трейлер фильма

Кстати, главную роль в этой биографической драме сыграла легендарная Анджелина Джоли. Премьера фильма состоялась еще в 2007 году, а сегодня фильм имеет довольно высокие зрительские рейтинги. Зрители отзываются очень положительно об игре актеров и о том, что лента заставляет задуматься, хотя отмечают, что для просмотра она довольно сложная.

Если вы хотите окунуться в мир журналистики и эстетики репортеров, корреспондентов и редакторов, вам также стоит посмотреть фильм "В центре внимания" или "Римские каникулы". Выбирайте ленту себе по вкусу и наслаждайтесь просмотром уже сегодня.

Кстати, мы также собрали для вас 3 достойные украинские мини-сериалы, которые можно посмотреть всего за вечер.