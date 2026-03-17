2 невероятных фильма на реальных событиях, после просмотра которых хочется жить

Часто, чтобы начать жизнь с новой страницы, не нужно делать кардинальных изменений. Стоит начать с маленьких шагов, которые со временем приведут к чему-то большому.

Самое главное – найти для себя вдохновение на эти постепенные изменения. Иногда таким толчком может стать просмотр хорошего фильма, после которого хочется жить на полную. В материале 24 Канала мы собрали подборку именно таких лент.

Какие фильмы посмотреть для мотивации?

"Я ругаюсь"

Высокорейтинговый британский биографический фильм "Я ругаюсь" вышел в прокат в октябре 2025 года. Лента получила популярность среди зрителей и получила 8,4 балла из 10 на IMDb – это действительно высокий показатель.

"Я ругаюсь": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм рассказывает о 12-летнем мальчике Джоне Дэвидсоне, который сталкивается с многочисленными испытаниями в своей жизни: трудностями в семье и личными вызовами. Кроме того, ему диагностируют сложное расстройство – синдром Туретта. Каждый его день становится настоящим испытанием, однако он не сдается и продолжает бороться.

"Плавники"

Еще один фильм, который может вдохновить на изменения, – биографическая драма 2022 года, снята Салли Эль Хосаини. События ленты разворачиваются от охваченной войной Сирии до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года.

"Плавчини": смотрите онлайн трейлер фильма

В центре сюжета – две сестры, которые отправляются в сложное путешествие как беженки, но не теряют веры в себя и вкладывают всю душу в дело, которым живут, стремясь достичь своей цели.

Какие еще фильмы посмотреть вечером?

Если вы ищете фильмы на вечер, которые помогут немного разгрузить голову после тяжелых рабочих будней, обратите внимание на такие ленты:

"В ритме сердца",

"Сияющий арбузик",

"За гранью тишины",

"Звук металла",

"В его глазах",

"Маленькая мисс Счастье" и другие.

Среди них – разные жанры, сюжетные линии и актерские составы. Но вы точно сможете выбрать для себя фильм, который станет идеальным дополнением вашего киновечера.